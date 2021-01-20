Редакторы Vogue Italia оценили снимки алтайского фотографа

Фото: Полина Теплова / vk.com/altairegion22

Жительница Новоалтайска Полина Теплова отправила свои снимки в модный журнал Vogue Italia и получила на них положительные отзывы от редакторов издания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в социальной сети "ВКонтакте".

По словам молодого фотографа, профессионально съемкой она занимается около трех лет. Теплова задалась целью впечатлить итальянцев, как только узнала о такой возможности.

"Я отправила свои работы и далеко не с первого раза получила положительную оценку, на это ушло несколько месяцев", – призналась девушка.

С логотипом издания ей вернули две фотографии. Лейбл свидетельствует о том, что снимки понравились редакторам. На одном из кадров запечатлена бабушка фотографа, а на другом – модели в русских платках.

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