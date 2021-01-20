Среда, 20 Январь, 16:43

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,72
€ 89,21
-15°


3633952 +21152
Обь
-11см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2021 Новый корпус АлтГУЖК на месте "Локомотива"
Новости

Редакторы Vogue Italia оценили снимки алтайского фотографа

, ИА "Амител"
Девушке потребовалось несколько месяцев, чтобы впечатлить итальянцев

Фото: Полина Теплова / vk.com/altairegion22

Жительница Новоалтайска Полина Теплова отправила свои снимки в модный журнал Vogue Italia и получила на них положительные отзывы от редакторов издания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в социальной сети "ВКонтакте".

По словам молодого фотографа, профессионально съемкой она занимается около трех лет. Теплова задалась целью впечатлить итальянцев, как только узнала о такой возможности.

"Я отправила свои работы и далеко не с первого раза получила положительную оценку, на это ушло несколько месяцев", – призналась девушка.

С логотипом издания ей вернули две фотографии. Лейбл свидетельствует о том, что снимки понравились редакторам. На одном из кадров запечатлена бабушка фотографа, а на другом – модели в русских платках.

Ранее amic.ru писал, что фото с изображением Пещерского водопада, который расположен в Алтайском крае, вошло в топ-250 снимков престижного международного фотоконкурса "Осенний пейзаж #35 awards 2020". Автор работы – кемеровчанин Александр Рымаров.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.01.2021 15:02
гiсть

и это все? понравилось итальянцам) а вообще она своеобразно обрезала фотографии, обычному человеку вроде меня не понять. где девушки в платках, сверху мало свободного места

20.01.2021 15:03
- гость -

Молодец, дерзай!

20.01.2021 15:05
Варфаламей

20.01.2021 15:02
гiсть

Не шарят итальяшки в фото ))

20.01.2021 15:07
гiсть

если бы шарили, в журнал бы включили)

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
16:40
Два новых почетных звания появятся в Алтайском крае 0
16:28
95 тысяч человек прослушали аудиогид Amic об истории железной дороги на Алтае 0
16:15
"Справедливая Россия" сменит название из-за слияния с двумя партиями 2
16:06
Помещение караоке-клуба продают в Барнауле по цене элитной квартиры 0
15:54
Не дворцом единым. Что известно о базе на Алтае, которую называют "дачей Путина" 6
15:42
Более 21 тысячи случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:32
Корова напала на детскую коляску с ребенком в алтайском селе 6
15:17
Большинство россиян выступили против введения "ковид-паспортов" 3
15:05
Автомобиль такси сгорел в Алтайском крае 0
14:55
Редакторы Vogue Italia оценили снимки алтайского фотографа 4
14:45
Алтайские власти передумали продавать бийский автовокзал, где хотели возвести ТРЦ 3
14:33
Ученые выяснили, кто умнее: кошки или собаки 1
14:22
Алтайский край вошел в пятерку российских регионов с самой высокой смертностью от COVID-19 12
14:10
Новые мини-погрузчики начали убирать снег с тротуаров Барнаула 3
13:56
Жителям алтайского села рассказали, когда у них появится газ 7
13:44
"Как в миксере". Житель Бийска пожаловался на огромную пробку у лицея 6
13:31
ГИБДД проверяет, как барнаульцы перевозят детей 0
13:20
Врачи рассказали, как похудеть без диет 6
13:07
Алтайские депутаты хотят разрешить митинги в торговых центрах 9
12:55
Алтайская Росгвардия опубликовала видео ДТП с участием служебного автомобиля 1
12:43
"Новапорт" планирует получить контроль над аэропортом Барнаула в 2021 году 24
12:30
Симс и "дворец Путина". Соцсети взорвались шутками о новом расследовании Навального 63
12:17
Главе Октябрьского района Барнаула прочат скорую отставку 21
12:05
Правительство России поблагодарило мэра Барнаула 3
11:54
64 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
11:41
В Барнауле водитель сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП 10
11:29
Эксперт рассказал, как попасть в "черный список" мошенников 3
11:15
Элитный жилой дом построят посреди дороги за Новым рынком в Барнауле 23
11:04
СМИ: силовики изъяли документы крупного алтайского предприятия 1
10:53
Кто убил Лору Палмер: режиссеру Дэвиду Линчу исполнилось 75 лет 10
10:40
14 больных ковидом скончались в Алтайском крае за сутки 3
10:28
ХК "Динамо-Алтай" не без труда обыграл "Красноярских Рысей" 0
10:19
Россиян предупредили о грядущем нашествии тараканов 5
10:06
Алтайская компания получила 20 млн штрафа за подкуп арбитражных судей 2
09:55
В алтайской глубинке спустя год восстановили автобусное сообщение между селами 5
09:42
Спасатели помогли барнаульцу, которому стало плохо во время крещенских купаний 15
09:30
Песков прокомментировал расследование Навального о "дворце для Путина" 92
09:18
Барнаульцам спустя сутки вернули воду 0
09:03
Новый штамм COVID-19 обнаружили в Калифорнии 0
08:51
Народные приметы 20 января. Почему много пили и боялись умываться 0
08:39
Доля одобренных кредитов в России сократилась до рекордного за три года показателя 0
08:27
Многокилометровые пробки фиксируют в Барнауле 2
08:15
Алтайский врач рассказал об эффекте вакцины "Спутник V" против ковида 26
08:02
Беспрецедентное дело. Алтайский бизнес-омбудсмен спасает компании края от "Холидейвируса" 9
07:48
Обнаженная Анна Семенович устроила фотосессию в бане 10
07:32
Спешат туда, где ждет беда. Журналист спас провалившуюся под лед собаку 5
07:16
В алтайских роддомах разрешили партнерские роды, запрещенные с начала пандемии 1
07:01
Спрос на наличные в России может вернуться к допандемическому уровню 2
06:47
Игорь Николаев раскрыл тайну своих усов 0
06:33
"Вытаскивай меня, я уже все". Как в Барнауле прошел праздник Крещения 10

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.