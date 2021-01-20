Ученые выяснили, кто умнее: кошки или собаки

Группа ученых из Германии провела исследование и выяснила, что кошки умнее собак. Для этого специалисты подсчитали плотность нейронов на 1 кв. мм коры головного мозга. Выяснилось, что этот показатель у кошек значительно превосходит не только собачий, но и вообще всех четвероногих.

Таким образом, оказалось, что кошки такие же обучаемые, как и собаки. Сложность в том, что из-за особенностей темперамента кошек сложнее заставить делать что-либо против их воли.

Точку зрения коллег из Германии поддерживают и канадские ученые. Они доказали, что кратковременная память у кошек минимум в три раза лучше, чем у собак. Оказалось, что кошки лучше запоминают всякого рода последовательности и умеют быстрее анализировать ситуацию, передает радио "КП".

Как уже сообщал amic.ru, ранее американские ученые доказали, что кошки способны заражаться коронавирусом.