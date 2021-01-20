Большинство россиян выступили против введения "ковид-паспортов"

Почти 60 % россиян выступают против введения "ковид-паспортов" для тех, кто перенес болезнь или сделал прививку. Опрос провел портал SuperJob. За введение документа высказались 12%, еще 29% не смогли ответить на вопрос.

Основными аргументами противников таких паспортов является необходимость сохранения врачебной тайны, а также мнение, что подобные документы носят дискриминационный характер. Поддерживают инициативу в основном те, кто периодические сдает анализы на коронавирус.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе антиковидных паспортов, которые будут получать жители республики с антителами. По словам политика, такая мера позволит снять многие ограничения, а жители республики станут активнее вакцинироваться от коронавируса.

Более подробную информацию о "ковид-паспортах" можно прочитать в материале amic.ru по этой ссылке.