Аварийный, но с жильцами. Расселение Дома Лесневского может затянуться еще на год

Процесс расселения Дома Лесневского (ул. Ползунова, 56), который власти Барнаула признали аварийным, может растянуться на весь 2021 год. Напомним, предполагалось, что памятник архитектуры опустеет уже к концу 2020-го, и его наконец начнут реставрировать.

Как сообщила amic.ru Элеонора Бруева, проживающая в муниципальной квартире в этом доме, ее семье до сих пор не предоставили другое жилье.

"Проблема в том, что лет 30 назад без моего согласия в квартире каким-то образом был прописан наш родственник. Он не жил в квартире, не платил. Отношения мы с ним не поддерживаем. Выписать его может только суд. Мы только-только собрали все документы для суда. Говорят, что на это уйдет минимум 3-4 месяца", – рассказала Элеонора Бруева.

И только после этого, по словам женщины, администрация Барнаула сможет выделить им квартиру. На решение вопроса с новым жильем тоже может уйти не один месяц. Ранее Бруевы уже отклонили два варианта, предложенные чиновниками: аналогичные по площади квартиры находились в поселке Центральном и в Ленинском районе на ул. Веры Кащеевой. По словам Элеоноры Бруевой, их это жилье не устроило, так как "слишком далеко от центра города".

Если Бруевы не будут согласны с предложенными вариантами, не исключена судебная тяжба с мэрией.

По предварительной информации, с другими семьями, проживающими в доме Лесневского, власти уже договорились: собственникам приватизированного жилья выдали из городского бюджета денежное возмещение на покупку новых квартир, а остальным – другое муниципальное жилье.

Как уже сообщал amic.ru, Дом Лесневского является памятником деревянного зодчества федерального значения. Архитекторы называют его самым красивым деревянным зданием Алтайского края. Построили знаменитый особняк на стыке XIX и XX веков, и с того момента объект ни разу не реставрировали.

В 2015 году памятник признали аварийным и подлежащим реконструкции. Собственникам квартир нужно было предоставить новые квартиры. Но сделать это не было возможности: особняк не попадал в городскую программу по расселению жилья, поскольку в ней значились только здания, подлежащие сносу. Однако совсем недавно условия программы были изменены. В результате в 2019 году Дом Лесневского вновь был признан аварийным. А в 2020 жителей начали расселять.

Предполагается, что после расселения памятник архитектуры будут реставрировать. Но вопросы о том, как будет вестись финансирование реконструкции, во сколько она обойдется и что будет в обновленном здании, пока остаются без ответа властей. Историки-краеведы опасаются, что Дом Лесневского после расселения погибнет от огня, как многие другие барнаульские памятники деревянного зодчества. По их мнению, до реконструкции его нужно законсервировать и взять под охрану.