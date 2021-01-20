Добровольцы волонтерского штаба реготделения "Единой России" в Алтайском крае помогают одиноким пенсионерам, проживающим в частном секторе, очистить дворы от сугробов. Чаще всего пожилые люди сами обращаются на горячую линию, передает партийный сайт.
Так, двор дома пенсионерки Антонины Павловны из Казенной Заимки после обильных снегопадов засыпало практически полностью. После перенесенного коронавируса женщине часто приходится вызывать скорую помощь. Врачи с трудом добираются до входа в дом. После обращения к волонтерам проблема была решена.
Как правило, волонтерами становятся студенты, которые в свободное от занятий время участвуют в работе штаба. "В этом году снега выпало много. Поэтому мы решили помочь в расчистке дворов нашим пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья", – рассказали добровольцы.
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