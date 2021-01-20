Больше 40 школьников отравились в Подмосковье

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование массового отравления детей в городском округе Красноармейск. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, за два дня в больницу обратился 41 школьник. Ученики жаловались на плохое самочувствие. Примечательно, что обращения поступили от учащихся двух школ.

Правоохранители дадут правовую оценку действиям должностных лиц образовательных учреждений, ответственных за питание школьников, а также представителей организации, оказывающей соответствующие услуги.

Ранее amic.ru писал, что шестеро детей госпитализировали в тяжелом состоянии из-за отравления парами хлора в бассейне в Астрахани. Всего плохо почувствовали себя 30 человек, включая почти 20 несовершеннолетних.