Небольшой плюс и мокрый снег. Прогноз погоды в Алтайском крае 21 января

Теплый день со снегом и порывистым ветром установится в Алтайском крае в четверг, 21 января.

По региону температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, а по югу воздух местами прогреется до -3... +2 градусов. В отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, метели, по югу — местами мокрый снег. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер южный, 4-9 м/с, при порывах – до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -7 до -9 градусов. Как и в целом по краю, небольшой снег и гололедица. Скорость ветра не превысит 9 метров в секунду.