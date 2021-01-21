Врач назвала опасные методы борьбы с бессонницей

Самостоятельная борьба с бессонницей может быть опасна для здоровья. Об этом рассказала невролог Марина Аникина в эфире канала "Россия 1".

По ее словам, прием любых снотворных препаратов без консультации с врачом несет в себе реальные риски. Так, например, многие считают мелатонин вполне безопасным средством от бессонницы, поскольку этот гормон вырабатывается в организме. Однако хорошо усваивается он далеко не всеми, и его прием должен контролировать специалист.

"Есть много причин, почему возникает бессонница, и не всегда седативный эффект, который оказывает снотворное, оправдан. Это риск развития в будущем депрессии, деменции", – сказала она.

Кроме того, многие препараты от бессонницы вызывают привыкание. Ну а если их принимать долго и регулярно, то шансы заработать инфаркт или инсульт увеличиваются.

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