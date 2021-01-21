Ремонт Старого моста в Барнауле вышел на завершающую стадию

В Барнауле продолжаются работы по реконструкции Старого моста через реку Обь. Как сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай", к настоящему времени завершают наиболее трудоемкий процесс – замену старых балок на новые с сопутствующим ремонтом стоек опор и ригелей.

Всего запланирована замена 180 балок, каждая из которых весит по 15 тонн. Из них осталось смонтировать 40.

"Вместе с этим идут работы и на самом мосту. Вместо старых железобетонных плит смонтировали металлические, завершают установку перильного ограждения и готовятся к монтажу барьерного, – уточнили в ведомстве. – Также выполняют устройство деформационных швов. В качестве конструктивного решения были выбраны современные многопрофильные, хорошо зарекомендовавшие себя с точки зрения надежности и долговечности".

Ранее amic.ru писал, что произведена замена старых железобетонных плит проезжей части моста. На их месте смонтировали металлические. Специалисты утверждают, что они прослужат не меньше 50 лет. Ведется установка перильного ограждения и системы водоотвода.

Согласно графику, работы по реконструкции моста должны завершить к ноябрю 2021 года. Сейчас ремонт идет в соответствии с планами, уточнили федеральные дорожники. Напомним, на ремонт Старого моста выделили из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей.