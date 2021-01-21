Рельефные ноги Светланы Ходченковой восхитили поклонников

Известная российская актриса Светлана Ходченкова порадовала поклонников откровенным снимком в женственном нежно-розовом боди. Фотографию она разместила на своей странице в Instagram.

Подписчики засыпали артистку комплиментами, обратив особое внимание на ее рельефные ноги.

Ранее amic.ru писал, что Ходченкова стала главной российской актрисой десятилетия по оценке "Бюллетеня кинопрокатчика". Она отметилась рекордным количеством главных ролей и премией "Золотой Орел". На втором месте оказалась Александра Бортич, а на третьем – Елена Лядова.

В ноябре 2020 года Ходченкова призналась, что любит играть в постельных сценах. Так, в фильме "Шпион, выйди вон!" она участвовала в постельной сцене с британским актером Томом Харди. По ее словам, никакого стеснения между ними не было, так как "все понимали, для чего собрались".