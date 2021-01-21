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Новости

Рельефные ноги Светланы Ходченковой восхитили поклонников

, ИА "Амител"
Актриса показала откровенное фото в женственном боди
Светлана Ходченкова / Фото: из архива amic.ru

Светлана Ходченкова / Фото: из архива amic.ru

Известная российская актриса Светлана Ходченкова порадовала поклонников откровенным снимком в женственном нежно-розовом боди. Фотографию она разместила на своей странице в Instagram.

Подписчики засыпали артистку комплиментами, обратив особое внимание на ее рельефные ноги.

Ранее amic.ru писал, что Ходченкова стала главной российской актрисой десятилетия по оценке "Бюллетеня кинопрокатчика". Она отметилась рекордным количеством главных ролей и премией "Золотой Орел". На втором месте оказалась Александра Бортич, а на третьем – Елена Лядова.

В ноябре 2020 года Ходченкова призналась, что любит играть в постельных сценах. Так, в фильме "Шпион, выйди вон!" она участвовала в постельной сцене с британским актером Томом Харди. По ее словам, никакого стеснения между ними не было, так как "все понимали, для чего собрались".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.01.2021 10:06
- гость -

Глядя на снимок хочется её накормить, а не восхищаться болезненной худобой. Да и ракурс неудачный.

21.01.2021 10:11
- гость -

За.

21.01.2021 10:12
- гость -

Что то у бабёшки с ногами
Да и с грудями тоже

21.01.2021 11:03
тю!

"Душераздирающее зрелище..." Особенно подвздошные кости...

21.01.2021 11:20
- гость -

Личико однако тоже не отягощено избытком интеллекта.

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