Барнаульца осудили во Владивостоке за контрабанду желез кабарги

Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор жителю Барнаула, которого обвинили в покушении на контрабанду стратегически важных ресурсов.

"В декабре 2019 года мужчина в г. Владивостоке Приморского края передал знакомому матросу транспортного рефрижератора, осуществляющего заграничное плавание, 98 мускусных желез самцов кабарги стоимостью более 3,9 млн рублей для незаконного перемещения через таможенную границу", – уточнили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Правоохранители доказали, что мужчина знал о том, что его действия незаконны, а кабарга находится под угрозой исчезновения и защищена международным законодательством.

Движимый жаждой наживы, он попытался вывезти кабаргу за рубеж и выгодно продать, но его план разрушили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни.

56-летнего барнаульца признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.