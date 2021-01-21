Хоккеисты "Динамо-Алтай" проявили характер и обыграли "Красноярских Рысей"

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" одержали волевую победу над "Красноярскими Рысями". Заключительный поединок четырехматчевой серии в рамках первенства ВХЛ состоялся 20 января на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершился с результатом 3:2 в пользу алтайских хоккеистов.

При этом после двух периодов хозяева площадки уступали в счете 0:2. В заключительной двадцатиминутке Константин Пархоменко и Сергей Барбашев восстановили равновесие в счете, а в овертайме тот же Барбашев забросил победную шайбу.

Напомним, ранее в поединках с красноярцами барнаульцы одержали победы – 4:3 и 2:1, и потерпели поражение – 2:3. "Динамо-Алтай" по-прежнему на втором месте турнирной таблицы. Следующие матчи барнаульцы проведут 27, 28, 30 и 31 января в гостях против курганского "Юниора".