Снегопад и метели возвращаются в Алтайский край

Снежная и ветреная погода установится с 21 по 23 января в Алтайском крае. По данным специалистов регионального Гидрометцентра, на всей территории края будет идти умеренный, местами сильный снег с порывистым ветром переменных направлений.

Согласно прогнозам синоптиков, днем 21 января температура воздуха составит -5...-10 градусов, местами по югу до +2 градусов. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14-16 м/c. В отдельных районах небольшой, а по востоку и югу местами умеренный снег и метели.

22 января ожидается температура от -5 до -10 градусов с похолоданием в течение дня. Умеренный, местами сильный снег, по югу местами мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/c.

23 января количество осадков пойдет на спад. Температура – от -13 до -18 градусов, в предгорьях местами -5...-10 градусов. Небольшой снег, метели. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Как ранее сообщил amic.ru, после этого в регион снова вернутся морозы. Так, воскресенье, 24 января, температура воздуха в течение дня будет понижаться от -19 до -25°С, местами до -30 градусов. В понедельник-вторник, 25-26 января, Алтайский край будет находиться под влиянием арктического антициклона, который принесет в регион морозную погоду. Ночью столбики термометров будут показывать -32...-40 градусов. Температура воздуха днем составит -26...-32 градуса.