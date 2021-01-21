Барнаульцам предлагают арендовать водонапорную башню за 25 тыс. рублей

В Барнауле объявили торги на право аренды водонапорной башни. Объект расположен рядом с домом по улице Привокзальной, 5. Высота башни – 37 метров.

"Целью аренды служит размещение объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также для проведения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой)", – сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Владельцем башни выступает комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула. Объект готовы сдать на 11 месяцев. За это время арендатору необходимо заплатить 25 613 рублей. Заявки принимают до 8 февраля 2020 года.

Ранее amic.ru сообщал, что на продажу выставили самую дорогую в Барнауле квартиру. Владелец хочет получить за нее почти 55 млн рублей.