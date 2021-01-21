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Новости

Барнаульцам предлагают арендовать водонапорную башню за 25 тыс. рублей

, ИА "Амител"
Объект можно снять на 11 месяцев
Фото: 'Алтайский портал недвижимости'

Фото: "Алтайский портал недвижимости"

В Барнауле объявили торги на право аренды водонапорной башни. Объект расположен рядом с домом по улице Привокзальной, 5. Высота башни – 37 метров.

"Целью аренды служит размещение объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также для проведения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой)", – сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Владельцем башни выступает комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула. Объект готовы сдать на 11 месяцев. За это время арендатору необходимо заплатить 25 613 рублей. Заявки принимают до 8 февраля 2020 года.

Ранее amic.ru сообщал, что на продажу выставили самую дорогую в Барнауле квартиру. Владелец хочет получить за нее почти 55 млн рублей.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

21.01.2021 12:02
- гость -

чиновники совсем охренели

21.01.2021 12:05
- гость -

прям так - без окон, без дверей?

21.01.2021 12:06
- гость -

а чё там можно сделать? кафе? или сауну??

21.01.2021 12:07
- гость -

прям так - без окон, без дверей?
пОлна **па огурцов...

21.01.2021 12:11
Чучмек

Жильё хорошее можно сделать. Но для этого нужно право собственности

21.01.2021 12:15
- гость -

огонь идея, а как арендатор какой-никакой порядок наведет и ремонтишку сделает - так и аренда закончилась.

21.01.2021 12:24
Гость

Ни отопления с водой,светом и канализацией-ничего! Какие интересно "сделки" там совершать? Если только для закладок?

21.01.2021 12:30
- гость -

21.01.2021 12:24
Гость
Идея огонь

21.01.2021 13:00
Брембо

Винтовуха там была. Столовка

21.01.2021 13:26
пан

так она падает как в пизе!
вот клоуны!

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