Ученые выяснили, какой сок продлевает жизнь и замедляет старение

Гранатовый сок увеличивает продолжительность жизни, замедляет старение и уменьшает угрозу возникновения злокачественных опухолей, сообщает Life со ссылкой на многочисленные исследования ученых.

"Эффекты плодов граната, влияющие на продолжительность жизни и состояние здоровья, были испытаны на плодовых мушках с впечатляющими результатами, – уточняет издание. – Гранатовый сок продлевает продолжительность жизни самцов и самок на 18 и 8% соответственно".

Содержание в нем уролитина А улучшает функционирование митохондрий в клетках, что помогает замедлить процесс старения, утверждают эксперты.

Еще одно полезное свойство доказали на примере рака простаты у мужчин. Исследователи выяснили, что ежедневное употребление 237 мл гранатового сока в день замедляет рост простатоспецифического антигена более чем в три раза, уменьшая вероятность развития онкологического заболевания.

Ранее amic.ru писал, что шишки или опухшие области подмышечной впадины могут говорить о раке легких. Медики отмечают, что подобные симптомы, особенно на шее и в подмышках, также иногда свидетельствуют о том, что болезнь затронула лимфатические узлы. Однако стоит учитывать, что они могут увеличиваться и при инфекционных заболеваниях.