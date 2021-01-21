Старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов назвал наиболее эффективные способы накопления денег. По его словам, методы зависят от поставленной цели – сберечь или приумножить средства.
Как рассказал специалист в интервью агентству "Прайм", наиболее безопасным, но при этом и низкодоходным, является способ накопления на банковских вкладах. Альтернативой в случае долгосрочных вложений могут выступать и валютные вклады, которые имеют несколько больший риск, но и более высокий доход за счет изменений курса.
Ферапонтов отметил, что необходимо понимать разницу между вкладом и инвестициями. Первые представляют собой запас денег на длительный срок, являясь подушкой безопасности и практически не принося дохода.
"А вот уже инвестиции – денежные средства, которые работают на себя путем вложения в желаемые финансовые и нефинансовые активы – ценные бумаги, паи, недвижимость, покупка-продажа валюты в рамках "игры на волатильность", – заключил эксперт.
Комментарии
Хватит стимулировать рабство без палки! Остановите инфляцию, снизьте налоги - накопления появятся сами - а пока все дорожает быстрее официальной инфляции - смысла нет в накоплении!
Старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Капитан Очевидность.
Это статья полезна людям с средней зп 17к рублей или 230 баксов. Такой глум.
наиболее безопасным, но при этом и низкодоходным, является способ накопления на банковских вкладах
а с нового года его низкодоходность благодаря известно кому еще упала на 13%...
Очень полезная статья, спасибо!