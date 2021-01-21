За последние сутки в России выявили 21 887 новых случаев COVID-19. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего в стране подтверждено 3 655 839 случаев заболевания.

Первое место по суточному приросту занимает Москва (+3458), второе – Санкт-Петербург (+3112), третье – Московская область (+1092). Алтайский край, в котором на 21 января подтвердили 195 случаев заражения, занимает 34-е место по стране.

Выздоровели 26 902 пациента, всего из больниц выписали 3 054 218 человек.

С подтвержденным коронавирусом скончались еще 612 жителей страны, общее число летальных исходов достигло 67 832.