МТС поможет предприятиям в Алтайском крае с разработкой облачных решений для бизнеса

Провайдер CloudMTS запустил новое направление облачных проектных решений, которое будет заниматься стратегическим ИТ-консалтингом и реализацией сложных инфраструктурных проектов. Эксперты проведут аудит цифрового развития компании, помогут сформировать концепцию работы с данными (cloud data estate) и разработать облачную стратегию бизнеса.

Эксперты окажут консалтинговые услуги и реализуют облачные проекты с набором индивидуальных требований. Компании смогут провести аудит и оптимизацию инфраструктуры, мигрировать в облако, а также построить системы информационной безопасности. Заказчики будут комплексно решать задачи по созданию частных и гибридных облаков с высокой степенью кастомизации. Провайдер возьмет на себя весь технологический цикл: проектирование архитектуры, поставку и настройку оборудования и лицензий, также внедрение, запуск и поддержку ИТ-систем в облаке.

Команда экспертов поможет "спроектировать" цифровую среду и подготовить дорожную карту развития бизнеса на основе облачных технологий – customer cloud journey. Услуги направления будут востребованы коммерческими и государственными заказчиками, которые внедряют комплексные цифровые решения, трансформируют подходы к работе с данными и запускают новые проекты. Направление задействует экспертизу сертифицированных специалистов, в портфеле которых более двух тысяч проектов.

В рамках направления заказчики смогут реализовать решения, обладающие высокой защищенностью и отвечающие законодательству и отраслевым стандартам. Эксперты помогут компаниям построить с нуля или подготовить имеющуюся инфраструктуру для выполнения требований 152-ФЗ "О персональных данных" с возможностью проведения аттестации и получения клиентом подтверждающих документов. Возможна сертификация на соответствие требованиям стандарта PCI DSS, также проведение оценки соответствия требованиям Банка России по информационной безопасности для организаций банковской системы.

О направлении облачных проектных решений МТС

Команда направления включает сертифицированных инженеров, архитекторов и проектных менеджеров #CloudMTS и "ИТ-ГРАД". Эксперты помогут компаниям реализовать комплексные инфраструктурные проекты в соответствии с индивидуальными требованиями, с соблюдением регуляторных норм, отраслевых и корпоративных стандартов. Эксперты проконсультируют по технологическим и организационным вопросам, возьмут на себя координацию проектов и реализацию ИТ-функции, обеспечивая до 90% экономии на первоначальных ИТ-затратах. Подробнее о направлении здесь.

Выделенная виртуальная инфраструктура будет создаваться как на базе собственных дата-центров МТС, так и на площадках заказчика и внешних дата-центров. Будет осуществляться эксплуатация инфраструктуры и приложений при необходимости. Возможно предоставление услуг облачного хостинга и сопровождения высоконагруженных систем, например, SAP, Oracle и других ERP-систем.

Для того чтобы воспользоваться услугами направления, нужно оставить заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру.

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачный бизнес МТС входят собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров "ИТ-ГРАД", ориентированная на стартапы, самозанятых, малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр "Авантаж".

Облачная экосистема МТС включает более 25 услуг для разных бизнес-задач. Активно развивается подразделение собственной разработки, в рамках которого осуществляется набор разработчиков по направлениям service automation, DevOps, контейнерные вычисления, базы данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисы и другим.