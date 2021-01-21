В Подмосковье подростки готовили теракт в школе

Двух подростков в Подмосковье задержали за подготовку теракта в школе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ГУ МВД по Московской области и в территориальном отделе полиции.
Сообщается, что школьники узнали об идеологии массовых убийств из видеороликов в интернете. В правоохранительных органах считают, что после этого они стали обсуждать возможность нападения на учебное заведение.
При обыске у них изъяли два кустарных пистолета, патрон, девять петард с металлическими пулями, тактические перчатки, плащ, маску и футболку с надписью "Естественный отбор" на английском языке.
Отмечается, что оба ребенка из благополучных семей и ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов.
Комментарии
Очень похоже на фуфел, а не подготовка к терракту. Типа подстава гэбни в деле "нового величия" .
ФСБ это та структура которая даже реформированию не подлежит, только роспуску.
Обоих щенков на скамью подсудимых рядом с "онижематерями". Посадить может не посадят, но на всю жизнь к серьёзной работе не подпустят. И "благополучность" семьи определяется не крутизной автомобиля, а умением воспитать не распальцованного мажора, а человека и гражданина.
"Демократические СМИ" уже нашли преступников...Раньше СУД решал, теперь СМИ... Хотя сегодня суд и сми на равных....