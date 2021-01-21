Экс-начальницу алтайского пункта УФМС обвиняют в выдаче паспортов с фейковыми именами

Бывшую начальницу миграционного пункта УФМС России по Алтайскому краю в селе Смоленском осудят за незаконную выдачу паспортов и превышение должностных полномочий. Экс-руководитель отдела выдавала документы с вымышленными данными, помогая людям избегать правосудия.

Как пишет пресс-служба регионального СУ СКР, в 2015 году в миграционный отдел обратилась женщина, которая предложила оформить и выдать паспорт своей знакомой. Начальница пункта, превысив свои полномочия, нарушила процедуру выдачи документов и внесла заведомо ложные сведения о личности заявителя, после чего передала паспорт. В результате это повлекло осуждение лица под вымышленным именем, без назначения более строгого размера наказания.

Кроме того, с 2015 по 2016 год, действуя аналогичным образом, начальница выдала еще четыре паспорта, два из которых были сделаны на вымышленные данные. В результате один из получателей незаконно приобрел гражданство РФ, а разыскиваемому за разбой мужчине удалось на долгий срок избежать уголовной ответственности.

В ходе предварительного следствия обвиняемая не выразила отношение к предъявленному обвинению и отказалась от дачи показаний. Несмотря на это следователям удалось собрать достаточные доказательства и передать дело на рассмотрение в суд.