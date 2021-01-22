"Малхолланд драйв": величайший фильм XXI века от Дэвида Линча покажут в Барнауле

Картину выдающегося американского режиссера Дэвида Линча "Малхолланд драйв" покажут в Барнауле на большом экране. Фильм, которому в этом году исполнилось 20 лет, можно будет посмотреть в сети "Киномир". Многие критики считают "Малхолланд драйв" величайшим фильмом в XXI веке. В Барнауле покажут отреставрированную в 4К версию ленты в оригинале с русскими субтитрами.

Прокатом картины Дэвида Линча занимается компания "Иноекино". Благодаря ей в Барнауле в прошлом году в кинотеатре уже шли шедевры кино: "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта, "Назад в будущее" Роберта Земекиса и "Сияние" Стэнли Кубрика.

"Малхолланд драйв" – самый странный и гипнотический из фильмов Линча. По сюжету загадочная девушка, после автомобильной аварии страдающая потерей памяти, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт и пытается начать новую жизнь в Голливуде. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее.

В кинотеатрах Барнаула с 28 января.