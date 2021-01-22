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Моргенштерн заявил, что готов представить Россию на Евровидении

, ИА "Амител"
Артист уверен, что сможет победить
Фото: Instagram.com/@morgen_stern

Фото: Instagram.com/@morgen_stern

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн на своей странице в Instagram заявил, что может представить Россию на Евровидении и даже имеет все шансы на победу. 

Моргенштерн опубликовал свое заявление после того, как продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить его на музыкальный конкурс. По словам Пригожина, то, что группа Little Big должна была представить Россию на конкурсе в 2020 году, не оправдывает того, что коллектив поедет на Евровидение в 2021-м. 

"У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Как будто у нас больше нет артистов", – сказал Пригожин. 

Ранее amic.ru писал о том, что Моргенштерн пришел на передачу "Давай поженимся".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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