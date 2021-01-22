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Снег, метели, сильный гололед. О погоде в Алтайском крае 22 января

, ИА "Амител"
К вечеру в регионе ожидается похолодание
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сильный снег, метели и гололедица ожидаются в Алтайском крае днем 22 января. Согласно прогнозам синоптиков, местами возможны сильные гололедные явления и снежные заносы.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, температура составит -5...-10 градусов, по северо-западу – от -12 до -17 градусов, по югу местами от 0 до +5 градусов, с похолоданием в течение дня. Умеренный, местами сильный снег, метели, в южных районах мокрый снег. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами по югу порывы до 14 м/c.

В Барнауле ожидается -7...-9 градусов с похолоданием к вечеру. Снег, временами с усилением. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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