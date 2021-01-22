Запасы бензина в России снизились до минимального за шесть лет уровня

Запасы бензина на российских нефтеперерабатывающих заводах оказались минимальными за шесть лет с 2015 года. На данный момент объемы топлива сократились на 27% – до 1,2 млн тонн.

Как объяснил эксперт "Универ Капитал" Артем Тузов в разговоре с РИА Новости, сокращение запасов произошло на фоне повышенного спроса из-за постепенного восстановления экономики.

Напомним, что, по оценкам экспертов, оптовая цена на топливо в России может сильно вырасти в январе вслед за повышением цен на нефть. Согласно прогнозам газеты "Коммерсантъ", государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива на внутреннем рынке через демпфер, однако в январе организациям придется заплатить по данному механизму в бюджет.