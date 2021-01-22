Запасы бензина в России снизились до минимального за шесть лет уровня

Запасы бензина на российских нефтеперерабатывающих заводах оказались минимальными за шесть лет с 2015 года. На данный момент объемы топлива сократились на 27% – до 1,2 млн тонн.
Как объяснил эксперт "Универ Капитал" Артем Тузов в разговоре с РИА Новости, сокращение запасов произошло на фоне повышенного спроса из-за постепенного восстановления экономики.
Напомним, что, по оценкам экспертов, оптовая цена на топливо в России может сильно вырасти в январе вслед за повышением цен на нефть. Согласно прогнозам газеты "Коммерсантъ", государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива на внутреннем рынке через демпфер, однако в январе организациям придется заплатить по данному механизму в бюджет.
Комментарии
государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива на внутреннем рынке
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Украли у народа недра и нефтепереработку и народ еще должен компенсировать им убытки. Государство это наши налоги. Разве не так?
Торговая фирма.
Цены вырастут на все. Обычное явление каждый год.