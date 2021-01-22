Владимир Путин поручил восстановить экономику

Президент Владимир Путин провел 21 января большое совещание по экономическим вопросам и дал поручения правительству на 2021 год. Глава государства отметил, что в России экономический спад был меньше, чем в других странах.

Как пишет РИА Новости, президент отметил, что в 2020 году немного ускорилась инфляция, которая превысила целевой показатель Банка России, составив 4,9%.

"При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно – на 6,7%. И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов", – заявил Путин.

Президент предложил правительству вернуться к теме стабилизации цен на продукты и попросил отслеживать ситуацию. Путин подчеркнул, что необходимость выйти на устойчивую траекторию развития есть не только в сфере национальной экономики, но и в социальной сфере, демографии, экологии и других направлениях.

Глава государства заявил, что к концу 2021 года в стране необходимо добиться полного восстановления рынка труда и отрегулировать дисбаланс цен на жилье, который возник в некоторых регионах.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эффективными меры, которые приняло правительства для сдерживания цен на сахар и подсолнечное масло. По его словам, профильные ведомства мониторят стоимость основных продуктов, чтобы оперативно реагировать на изменения рынка.