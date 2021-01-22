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Новости

Европарламент принял антироссийскую резолюцию из-за ситуации с Навальным

, ИА "Амител"
От ЕС требуют завершения проекта "Северный поток – 2"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Европейский парламент принял антироссийскую резолюцию из-за ареста Алексея Навального. От стран ЕС требуют усиления ограничительных мер в отношении Москвы и немедленного прекращения проекта "Северный поток – 2".

"Европарламент призывает ЕС, государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией на разных платформах внешней политики", – сказано в тексте документа, за принятие которого проголосовал 581 депутат.

Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево, а на следующий день суд приговорил его к 30 суткам ареста. Задержание Навального прокомментировали представители стран Балтии и Евросоюза, которые потребовали немедленно освободить Алексея 

Уже после ареста на YouTube-канале ФБК (организация признана Минюстом РФ иностранным агентом) вышло новое расследование. Ролик о "дворце для Путина" в Кремле прокомментировали так: "...пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.01.2021 09:08
- гость -

Депутаты Европарламента требуют наложить санкции на близких к Кремлю бизнесменов, чиновников и сотрудников государственных СМИ, а также прекратить строительство «Северного потока-2»

ЕС требует усиления ограничительных мер не в отношении Москвы, а в отношении кремлевских засланцев! На преподносят, как против народа санкции. Вот оно "честное" слово нашей власти и наших СМИ!

22.01.2021 09:18
- гость -

Мне и нам от этого потока, всё равно деньги не дадут! Так что я не против

22.01.2021 09:22
АБОРИГЕН

Не надо Россию путать с преступниками сидящими в Кремле.

22.01.2021 09:23
- гость -

22.01.2021 09:22
АБОРИГЕН

Не надо Россию путать с преступниками сидящими в Кремле.

Это вы назначаете их преступниками, как погода под Киевом?

22.01.2021 09:24
- гость -

Внаглую поддерживают своего засланца. Значит власть всё правильно делает.

22.01.2021 09:26
- гость -

22.01.2021 09:23
- гость -
Не надо реагировать на троллей. Борьба с ними - игнор. Просто выскажите своё мнение.

22.01.2021 09:28
- гость -

России следовало бы расширить предложение парламента и вообще прекратить поставки газа в страны ЕС. А по большому счёту, так нам, россиянам, глубоко наплевать на этот импотентный европарламент...

22.01.2021 09:30
- гость -

Все это пустое. Россия самодостаточная страна.

22.01.2021 09:31
- гость -

"Северный поток 2" выгоден экономике Европы в целом и Германии в частности, отвечает их интересам, заявил президент России Владимир Путин.

О выгоде для населении России никто и не думает, а о своей выгоде паренек не говорит...

22.01.2021 09:34
Мимопроходящий

Пусть накладывают. Санкции против потока и ОТДЕЛЬНЫХ россиян считаю справедливыми. У этих россиян и все активы на западе и семьи там. Ну а по поводу потока - нам с вами от его открытия лучше не будет. Всё равно всё разворуют и пристроят ко дворцу в Геленджике ещё и корт теннисный.

22.01.2021 09:34
- гость -

Те, кто отделяет простых россиян от Путина и вообще вбивает колья между народами России и руководством страны - очевидные враги России (зачастую проплаченные), достаточно изучить результаты вциом и июльского общероссийского референдума. Напомню, что сегодня Путину доверяют от 66 до 70% россиян, референдум -73%. Привет врагам!

22.01.2021 09:35
- гость -

22.01.2021 09:23
- гость -

А Вы считаете, что это законная власть, но Путин по Конституции после 2008 года не мог больше быть Президентом России?! Он и сам об этом говорил - не подсел на власть и не будет нарушать основной закон (видео в свободном доступе) и есть по этому поводу определение КС РФ!!!

22.01.2021 09:38
- гость -


22.01.2021 09:34
- гость -
Так пересидент и едросы сами себя отделяют от народа! Я давно говорю, что они враги!

22.01.2021 09:38
- гость -

22.01.2021 09:34
- гость -

Ты сам простой, а мы себя таковыми не считаем! Враги страны это ты и твой хозяин строящий дворцы в то время когда народ в нищете прозябает!

22.01.2021 09:40
Мимопроходящий

22.01.2021 09:34
- гость -

Вы в своём уме? Так сам Путин и вбивает этот кол. Вся экономика России распихана по карманам его соратников, а в ковидных госпиталях один туалет на этаж! Наши чиновники и депутаты скупили пол-Европы. Не на свои деньги, а на наши с вами! Вас такое положение устраивает? Меня - нет!

22.01.2021 09:44
- гость -

Путин: "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет." Но раз пенсионный возраст подняли, значит он уже не президент...
Владимир Путин: Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти... А он уже 20 лет, ну что скажите???

22.01.2021 09:48
- гость -


22.01.2021 09:34
- гость -
А кто враги? Кто отделяет народ от путина? Лично я не уважаю путина за его вранье и это мое личное мнение! Я с ним никогда не был и не буду, так же как и он со мной! Ему тоже на меня глубоко наср...ть. Так скажите, кто меня отделяет от него??? Я его считаю своим врагом и его холуев!

22.01.2021 09:54
- гость -

22.01.2021 09:34
- гость
! Враги страны это ты и твой хозяин строящий дворцы в то время когда народ в нищете прозябает!

Работать не пробовали? Или мы можем только управлять, желательно страной))

22.01.2021 09:58
- гость -

Санкции против кремлевских кошельков-олигархов, покупающих себе футбольные клубы и яхты по цене за 100 миллионов долларов, считаю обоснованными и крайне необходимыми.

Да и престарелому любителю дворцов, тоже уже пора... как минимум на пенсию.
Тошнит уже, морда как у Гурченко после операций по омоложению.
Осталось только краситься начать на старости лет. Мачо фигов...

22.01.2021 09:59
- гость -

22.01.2021 09:44
- гость -
А он уже 20 лет, ну что скажите???

Почитайте биографию госпожи Меркель, сколько она у власти? А, это другое, там демократия))

22.01.2021 10:00
- гость -

Все эти санкции аукнутся простым россиянам. Будут закрываться предприятия, попавшие под санкции, люди терять работу. Но может это и хорошо- быстрее поймут, что навальный агент врагов России.

22.01.2021 10:02
- гость -

22.01.2021 09:58
- гость -

Да и престарелому любителю дворцов, тоже уже пора... как минимум на пенсию.

Это вы про нового, молодого политического деятеля, президента США. Он ещё на второй срок собрался.

22.01.2021 10:03
Гость

Доигрались с насральным. Если он совершил нарушение почему не наказывали? Ясно, что его будут использовать для своих целей пиндосы, поэтому Байден поручил разобраться в "деле с Навальным". Это прямое вмешательство во внутренние дела России. Задача пиндосов взорвать Россию из нутри и Навальный это делает с успехом.

22.01.2021 10:08
- гость -

22.01.2021 09:48
- гость -

А кто враги? Я его считаю своим врагом и его холуев!

Кроме Путина вашими врагами стал народ страны, который за него проголосовал. Вы с врагами как собираетесь поступать?

22.01.2021 10:09
- гость -

Но может это и хорошо- быстрее поймут...
Да, да может и поймут , что кое-кому уже давно пора на покой..

22.01.2021 10:11
- гость -

Кроме Путина вашими врагами стал народ страны, который за него проголосовал

Серьезно?

22.01.2021 10:17
Мимопроходящий

22.01.2021 09:59
- гость -

Когда Меркель стала канцлером, она не стала переезжать из своей квартиры в Берлине. Просто у подъезда поставили двух полицейских.

22.01.2021 10:21
- гость -

22.01.2021 09:59
- гость -

Неуч - это именно другое! Президентом Германии является Франк-Вальтер Штайнмайер, а Меркель это медведевмишустин!!!

22.01.2021 10:22
- гость -

Задача пиндосов взорвать Россию из нутри и Навальный это делает с успехом.
--------------------
Это Навальный за двадцать лет развалил страну? Уничтожил промышленность, поднял цены на тепло, электричество, газ, бензин, плату за жкх отдав всё своим дружкам?

22.01.2021 10:24
-гость-

Гость 10:03
а вы не кальянной в Геленжеке заведуете?

22.01.2021 10:33
- гость -

22.01.2021 10:24
-гость-

Скорее этот с шеста сорвался и в грязной комнате теперича обитает...

22.01.2021 10:35
- гость -

а вы не кальянной в Геленжеке заведуете?

не, он ершиком в унитазе колдует

22.01.2021 10:36
- гость -

22.01.2021 10:24
-гость-
Гость 10:03
а вы не кальянной в Геленжеке заведуете?

Они завидуют грязевой комнате, которая оказалась прихожей, тупо перевели с английского.

22.01.2021 10:42
АБОРИГЕН

22.01.2021 09:23
- гость -
А ты только по приговору суда убийцу будешь считать убийцей, а не по факту. Включай уже мозги.

22.01.2021 10:45
М

Объем антипутинской части населения будет ограничен ровно той частью обывателей которая абсолютно не разбирается в политике и либо не хочет либо не может разобраться в том как на самом деле сегодня ведётся информационная война, почему она направлена против Путина и почему раньше несмотря на тотальное уничтожение страны Ельцин был "другом Билла".
Если объективно то так хорошо как сегодня народ России не жил никогда! И это с учетом расслоения общества, с учетом ~15% бедных и т.п. Путин - это центр силы восстанавливающей суверенитет страны, тогда как либерально-прозападная финансово-олигархическая сила всё еще доминирует и финансово и главное информационно-идеологически. ЦБ всё еще не подчиняется государству и это закреплено Конституцией.

22.01.2021 10:49
гость

Алексея Навального в президенты!

22.01.2021 11:03
- гость -

09:22 АБОРИГЕН "Не надо Россию путать с преступниками сидящими в Кремле"

Это Вы кому сказали, неужели самому Европарламенту?

22.01.2021 11:07
Гость

Если объективно то так хорошо как сегодня народ России не жил никогда!

Вы серьёзно? Тогда какую экономику и для чего Путин собирается восстанавливать. У нас ведь всё замечательно!

22.01.2021 11:07
almas

10:49 гость "Алексея Навального в президенты!"

Давайте представим, что Михаил Иванович уходит с поста президента, ну надоел он всем, в том числе и нынешним олигархам, надоели им санкции, хотелось бы пожить без них. Про народ не будем говорить. И тут на его месте опальный Навальный образовался. И что, все санкции сразу отменятся, в том числе и по проекту "Северный поток – 2"?
Да ни фига, ничего не изменится по санкциям. Что там Навальный говорил: "Я хочу увидеть в Прекрасной России Будущего высокие технологии, которые мы экспортируем." А Западу это надо, заиметь нового конкурента? Может даже круче санкции введут за такие мысли у сырьевого придатка?

22.01.2021 11:26
- гость -

Правильно сделали. Может хоть газ проведут.

22.01.2021 11:26
- гость -

10:45
М
Дяденька, а у вас суверенитет на щеке засох.

22.01.2021 11:29
- гость -

Все правильно, деньги от этого потока не для россиян все равно. Как были нищими, так и остаемся.

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