Европарламент принял антироссийскую резолюцию из-за ситуации с Навальным

Европейский парламент принял антироссийскую резолюцию из-за ареста Алексея Навального. От стран ЕС требуют усиления ограничительных мер в отношении Москвы и немедленного прекращения проекта "Северный поток – 2".

"Европарламент призывает ЕС, государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией на разных платформах внешней политики", – сказано в тексте документа, за принятие которого проголосовал 581 депутат.

Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево, а на следующий день суд приговорил его к 30 суткам ареста. Задержание Навального прокомментировали представители стран Балтии и Евросоюза, которые потребовали немедленно освободить Алексея

Уже после ареста на YouTube-канале ФБК (организация признана Минюстом РФ иностранным агентом) вышло новое расследование. Ролик о "дворце для Путина" в Кремле прокомментировали так: "...пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике".