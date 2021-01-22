В Алтайском крае отметят 80-летие со дня рождения Валерия Золотухина

Глава регионального Минкульта Елена Безрукова утвердила план праздничных мероприятий к 80-летию Валерия Золотухина. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Так, в марте, в дни памяти Валерия Золотухина, на родине артиста в селе Быстрый Исток пройдет фестиваль "Здесь край моих отцов". Главным организатором фестиваля выступил мемориальный музей знаменитого земляка. В мае состоится премьера спектакля Алтайского государственного театра для детей и молодежи "Пой, Вовка...".

Главные праздничные мероприятия пройдут с 21 по 26 июня в Барнауле и Быстроистокском районе. В эти дни пройдут показы спектаклей и творческие встречи с артистами Ириной Линдт, Вениамином Смеховым, Валерием Черняевым, Любовью Чирковой, Иваном Золотухиным.