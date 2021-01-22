Алтайское правительство прокомментировало якобы "рейдерское давление" на "Кучуксульфат"

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края заявило, что "держит на контроле вопросы деятельности завода" представители которого заявили, что подвергаются "рейдерскому захвату". Впрочем, про сам "захват" в министерстве ничего не сказали, зато отметили, что есть вопросы по продлению лицензии предприятия "Кучуксульфат".

"Министерство промышленности и энергетики Алтайского края регулярно взаимодействует с руководством ОАО „Кучуксульфат“. На контроле держатся вопросы деятельности завода и перспективные направления. В числе последних — продление лицензии. Для оперативного решения правительство края обратилось в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Ожидается принятие соответствующего решения в ближайшие недели", — цитирует altapress.ru ответ министерства.

По данным издания, в департаменте недропользования по Сибирскому федеральному округу до сих пор не утверждены границы изменения участка недр "Кучукское месторождение", где алтайское предприятие могло бы вести добычу.

Что случилось у "Кучуксульфата"

В СМИпоявилась информация, что "Кучуксульфат" мог подвергнуться рейдерскому давлению. Об этом было заявлено в письме от местного благовещенского отделения партии "Единая Россия". Документ направили в федеральный ОНФ и Алтайское реготделение ЕР, указывает "Алтапресс".

В письме, подписанным секретарем Благовещенского отделения партии "ЕР" Алексеевым и исполнительным секретарем Шарко, говорилось, что "рейдерское давление" исходит со стороны "отдельных представителей бизнес-сообщества, бывших и действующих представителей контролирующих и правоохранительных органов (полковники и генералы), руководящих работников ряда структур исполнительной власти РФ". При этом никаких конкретных фамилий или организаций, которые якобы пытаются захватить "Кучуксульфат", не было названо.

Чем известен "Кучуксульфат"

Предприятие "Кучуксульфат" находится в Благовещенском районе. Его основная продукция — природный сульфат натрия — производится из галургического природного сырья — мирабилита, добываемого методом горной разработки на уникальном месторождении минеральных солей — озере Кучукское.