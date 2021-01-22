В Барнауле пройдет пикет в поддержку честных выборов

В Барнауле состоится пикет ЛДПР "За честные выборы". Он начнется 23 января в 12:00 на площади Советов у памятника Ленину, сообщает пресс-служба краевого отделения политической партии.

"Мероприятие организовали в поддержку демократии и честных выборов в 2021 году", – говорится в сообщении.

К акции могут присоединиться все желающие. Организаторы утверждают, что участников ждет горячий чай, развлекательная программа, партийные подарки и многое другое.

Ранее amic.ru писал, что алтайские депутаты намерены разрешить митинги в торговых центрах. Этот вопрос включили в повестку 50-й сессии АКЗС, которая запланирована на 28 января.