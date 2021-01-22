В Барнауле пройдет пикет в поддержку честных выборов

В Барнауле состоится пикет ЛДПР "За честные выборы". Он начнется 23 января в 12:00 на площади Советов у памятника Ленину, сообщает пресс-служба краевого отделения политической партии.
"Мероприятие организовали в поддержку демократии и честных выборов в 2021 году", – говорится в сообщении.
К акции могут присоединиться все желающие. Организаторы утверждают, что участников ждет горячий чай, развлекательная программа, партийные подарки и многое другое.
Ранее amic.ru писал, что алтайские депутаты намерены разрешить митинги в торговых центрах. Этот вопрос включили в повестку 50-й сессии АКЗС, которая запланирована на 28 января.
Комментарии
пошло движение. в 12 чайком у Вольфыча побалуюсь,затем к Алешке- тоже чем нибудь угостят.
затем развод и казни/козни египетские.
Надо полагать в это же время и в это же место желают подойти люди с митингом против бандитов?
Проституированая партия продолжает проституировать.
Лучше уж пойду на митинг ЛГБТ чем на митинг ЛДПР. Хоть не так стыдно будет.
Это они специально время заняли, чтобы другой митинг не согласовывать )))
Ахах какое совпадение
Но придут все, а потом заменят плакаты.
Совсем блин за баранов держат
Идет митинг на площади. За углом стоит машина со спецназом, и всем выходящим с площади людям задают вопрос: -С митинга? -Да. -Быстро в машину! Следующему: -С митинга? -Да. -Быстро в машину! Следующему: -С митинга? -Нет. -Быстро на митинг и в машину!
22.01.2021 10:42
- гость -
Да, примерно так они и думают.
То не было мероприятий, а тут решили провести. С чего бы вдруг?
Совсем блин за баранов держат
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А разве это не так? Спросите у знакомых и друзей. Окажется, что большая часть и не знает что происходит. Им плевать.
"Барнауле состоится пикет ЛДПР "За честные выборы"", так я не понял, это получается сами депутаты подтверждают, что выборы в России не честные??? Ну так это совсем другое дело... Я то думал, что выборы у нас честные, а они не честные.., это совсем другое дело... совсем другое... Значит не могло за пересидента голосовать 146%???
То то у меня не сходится, насчитываю всего 145%, откуда думаю еще 1%...
На выборы надо ходить. Раз не ходят на выборы значит всех устраивает.
В Барнауле состоится пикет ЛДПР "За честные выборы" - они хотят сорвать шествие против убийц Навального.
Т.к. еще одно бесчествие организуют?! И как бы не знают, что при этом режиме выбора вообще не стало - только вечный обнуленный Путин...
Я не хочу платить налоги на поддержку этой власти и их роскоши. Нужны и честные выборы, и честные руководители. А пенсионерам пора в отставку.
22.01.2021 11:09
- гость -
пенсионеры,скоро сами вымрут и так.
и останешься ты,здесь- с мигрантами.
зашёл недавно в садик- половина персонала из южных регионов Союза.