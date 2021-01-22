В нашу гавань заходили корабли. Что будет с речпортом Барнаула из-за стройки "Селфа"

Здание Речного вокзала в Барнауле, расположенное на берегу Оби в районе туркластера, в ближайшее время может быть снесено. Объект выкупила компания "Селф" Нодара Шонии, которая, несмотря на возмущение общественности и архитекторов, собирается построить на его месте высотное жилое здание. Каким будет проект – пока неизвестно. Однако планы "Селфа" могут создать большие проблемы развитию речной навигации в регионе. Неизвестно, куда будут приставать суда, где разместятся кассы и можно ли будет гулять по набережной рядом с вокзалом. На некоторые вопросы у amic.ru уже есть ответы. И вот они.
"Селф" разрешит остаться пароходам на прежнем месте
Пока именно этот вариант самый очевидный. Здание вокзала уже давно не используется пассажирами. В Минтрансе региона сообщили, что кассы также расположены отдельно, и проект "Селфа" на речные перевозки в теории повлиять не должен. Сейчас правительство региона пытается договориться с застройщиком о том, чтобы здание кассы осталось на прежнем месте и к нему был открыт проход у пассажиров.
Как пояснил amic.ru гендиректор Барнаульского речпорта Александр Крук, в ближайшее время планируют провести большое совещание с участием Минтранса и представителями "Селфа", где обсудят будущее Речного вокзала. Но точная дата еще неизвестна. Переносить речпорт, подчеркивает Кук, просто некуда. Территория рядом с причалом находится в собственности у фирмы ООО УК "Труд и природа Алтая".
"Мы арендовали территорию первого причала. Это 80 метров береговой линии от здания Речного вокзала до новой набережной. Мы предлагали "Талтэку" (предыдущему владельцу здания, – прим. ред.) отдать нам в долгосрочную аренду этот участок, но ничего не получилось. Договор аренды, который был заключен с ООО УК "Труд и природа Алтая", сейчас закончился. Мы направили письмо в эту фирму о продлении договора аренды. Пока ответа нет. По информации, которой мы располагаем, "Селф" также приобрел "Труд и природа Алтая". Поэтому речной порт направил письмо Нодару Шонии с вопросом продления договора аренды земельного участка. Ответа тоже нет. Если не поступит, мы будем выходить на край, и решать вопрос совместно с краем", – пояснил Александр Крук.
О том, почему на на месте Речного вокзала не нужно строить ЖК, читайте в нашем большом материале.
А если "Селф" не разрешит оставлять пристань?
Тогда власти будут искать новое место для посадки и высадки пассажиров. Директор речпорта уверен, что до этого не дойдет. По информации amic.ru, "Селф" ведут переговоры с Минтрансом края о том, чтобы "приютить" речную отрасль под окнами своей будущей высотки.
"Это единственное удобное для пассажиров место для посадки и высадки. Есть примеры в российских городах, когда жилая застройка и речпорт находятся в комплексе. Я думаю, что надо предусмотреть на первых этажах зону для использования в качестве зала ожидания. Но, наверное, не один "Селф" решает, город тоже заинтересован. Я думаю, часть территории надо оставить под общественные мероприятия. Новый объект должен гармонично сочетаться с существующей застройкой", – добавил Александр Крук.
А можно ли перенести Речной вокзал?
Еще в конце 2020 года архитекторы и специалисты рассуждали, куда теоретически можно перенести пристань для теплоходов. Большинство сходились на том, что нынешнее расположение Речного вокзала – идеальное. Член Союза архитекторов России Алексей Квасов утверждал, что при возведении жилого дома горожане лишатся едва ли не единственного благоустроенного подхода к Оби. В качестве альтернативы эксперт предложил территорию барнаульского Ковша (старый речной порт, заводь в акватории Оби, – прим. ред.) Перенести пристань также предлагали вверх по течению Оби рядом с набережной и Нагорным парком. Однако это технически невозможно: в этом месте слишком крутые склоны.
Александр Крук пояснил, что в Ковш просто не смогут заплыть теплоходы. Там мель и не очень удобная зона для посадки и высадки пассажиров, нет остановочных пунктов.
А речной флот пользуется популярностью в Барнауле?
Да. И даже большой. Сегодня в столице края корабли регулярно ходят в Рассказиху, Барсуково, Кукуйск и в другие населенные пункты. Кроме того, существуют экскурсионные маршруты. Ежегодно по Оби перевозят десятки тысяч пассажиров. Их доставляют на 46 кораблях.
В прошлом году флот пополнился на шесть единиц – это два плавкрана, одна баржа-площадка, один буксирный теплоход, один земснаряд и один путейский теплоход.
В период навигации 2020 года Алтайский край по рекам перевез 900 тысяч тонн грузов. Это примерно как если 35 тысяч грузовиков проехали бы по трассам края. Благодаря навигации на ремонте дорог удалось сэкономить около 900 миллионов рублей. В 2021-м году в краевом Минтрансе рассчитывают увеличить перевозки до 1 миллиона тонн.
Кстати, осенью 2019 года на теплоходе прошло большое заседание о судьбе речного флота в Алтайском крае. Его участники пришли к выводу, что в 90-е годы отрасль практически умерла и ее необходимо восстанавливать. Однако большинство техники уже устарело. Кораблям больше 50 лет и их ремонтировали по несколько раз.
Что известно о застройке Речного вокзала компанией "Селф"
Застройщик планирует уже в ближайшее время на одном из самых популярных у жителей мест города возвести высотку. Эксперты считают, что вопреки коммерческим интересам нового собственника Речной вокзал нужно оставить общественным местом.
Комментарии
Барнаульские пароходы рискуют остаться без пристани из-за амбициозного проекта Нодара Шонии
Разве? Может из-за жуликов продающих речные вокзалы и аэропорты, сдающих в аренду на 50 лет барнаульский бор, ТЭЦ, тепловые сети города?
А что?! Хорошо Нодар сделал. Хозяин. Захочет даст холопам не захочет не даст. Пусть пресмыкаются, а архитекторы ищут новое место, должны знать кто в городе хозяин.
В вашу гавань заходили - осетин)
Закон об охраняемой зоне уже не действует? Кто выдает разрешения на строительство в охранной зоне рек?
"Это примерно как если 35 тысяч грузовиков проехали бы по трассам края. Благодаря навигации на ремонте дорог удалось сэкономить около 900 миллионов рублей."
Занимательная математика. 900 млн / 35 тыс = 25 тысяч рублей на ремонт дорог из-за проезда ОДНОГО грузовика. Кто-то слегка приукрашивает.
А набережную надо оставить открытой для горожан.
Шония пусть сначала достроит Художественную галлерею, театр кукол за 2 млрд рублей и другие объекты, к которым есть вопросы.
22.01.2021 12:36
Filin
Деньги, переданные в нужные руки отменяют охранную зону.
22.01.2021 12:36
Filin
Закон об охраняемой зоне уже не действует?
Вот когда Навального судят не законно спец судом вы не возмущаетесь. Когда запрещают митинги гарантированные главным законом страны, вы хлопайте в ладоши. А тут вдруг захотели чтобы закон заработал? Нет уж! Тут или всё по закону или ничего.
Мнение людей уже давно ни кого не интересует. Жирные откаты решают всё.
Кукуйск
Это где? В крае есть только Кокуйское.
Неужели новый город начали строить.
Приткнут к о.Побочень дебаркадер,как было в 80-х, и всего делов!
Кровавый домик получится , проклятый .Шонии всё же отрыгнётся вся его "деятельность ", почувствовал себя всемогущим богом , ну-ну .
Побольше говнoжилья. Пофиг на всё остальное!
22.01.2021 12:34
- гость -
В вашу гавань заходили - осетин)
он из гудауты
жесть, конечно
теперь , получается все зависит от третьих лиц
город в опе
Надарнастоящий хозяин
Настоящий хозяин компании. Побольше бы таких.
Знакомый живет в доме, который построил Шония.
Устал судиться - углы и стены промерзают, через вытяжную вентиляцию в санузле в квартиру тянет уличным холодом, в сильные холода в углах в санузле куржак (изморозь), черная плесень из-за холода и влажности завелась на второй год после постройки.
Выигрывал суды, приходили несколько раз утепляли, швы переделывали, толку почти нет.
Летом будет продавать квартиру.
Уж лучше старые хрущевки чем вот такой новострой.
И очень интересно, как будут расселять такие 300-500-квартирные дома через 20-30 лет, когда они будут признаны аварийными.
правительство региона пытается договориться с застройщиком
Так где власть: у первых или у вторых?
Не очень понимаю, что значит "договариваться". А при продаже включить в договор пункт об обязательном размещении пристани не судьба была?
Власть у владельцев, а власть представляет их интересы, таков капитализм.
Всё остальное игры в демократию.
А владелец сегодня добрый, разрешает, а завтра скажет - платите за использование частной собственности.
Кто купил землю тот и хозяин. Шонии, Гатиловы, Ракшины, Отмашкины и другие бизнесмены это тысячи рабочих мест, миллиарды налогов. Удачи трудягам.
Кто купил землю тот и хозяин.
А кто бездумно продал, кто? Кто в договор нужные пункты для города не включил, кто? Кто не может или не хочет призвать виновных к ответственности, кто?
Кто купил землю, тот и хозяин.
Не надо "ля,ля". Если ты купил землю в границах муниципального образования, это не значит что ты на нем можешь строить че хош и сносить пристани. ВСЕ согласовывается с администрацией города, с нее все и спрос.