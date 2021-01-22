В нашу гавань заходили корабли. Что будет с речпортом Барнаула из-за стройки "Селфа"

Здание Речного вокзала в Барнауле, расположенное на берегу Оби в районе туркластера, в ближайшее время может быть снесено. Объект выкупила компания "Селф" Нодара Шонии, которая, несмотря на возмущение общественности и архитекторов, собирается построить на его месте высотное жилое здание. Каким будет проект – пока неизвестно. Однако планы "Селфа" могут создать большие проблемы развитию речной навигации в регионе. Неизвестно, куда будут приставать суда, где разместятся кассы и можно ли будет гулять по набережной рядом с вокзалом. На некоторые вопросы у amic.ru уже есть ответы. И вот они.

"Селф" разрешит остаться пароходам на прежнем месте

Пока именно этот вариант самый очевидный. Здание вокзала уже давно не используется пассажирами. В Минтрансе региона сообщили, что кассы также расположены отдельно, и проект "Селфа" на речные перевозки в теории повлиять не должен. Сейчас правительство региона пытается договориться с застройщиком о том, чтобы здание кассы осталось на прежнем месте и к нему был открыт проход у пассажиров.

Как пояснил amic.ru гендиректор Барнаульского речпорта Александр Крук, в ближайшее время планируют провести большое совещание с участием Минтранса и представителями "Селфа", где обсудят будущее Речного вокзала. Но точная дата еще неизвестна. Переносить речпорт, подчеркивает Кук, просто некуда. Территория рядом с причалом находится в собственности у фирмы ООО УК "Труд и природа Алтая".

"Мы арендовали территорию первого причала. Это 80 метров береговой линии от здания Речного вокзала до новой набережной. Мы предлагали "Талтэку" (предыдущему владельцу здания, – прим. ред.) отдать нам в долгосрочную аренду этот участок, но ничего не получилось. Договор аренды, который был заключен с ООО УК "Труд и природа Алтая", сейчас закончился. Мы направили письмо в эту фирму о продлении договора аренды. Пока ответа нет. По информации, которой мы располагаем, "Селф" также приобрел "Труд и природа Алтая". Поэтому речной порт направил письмо Нодару Шонии с вопросом продления договора аренды земельного участка. Ответа тоже нет. Если не поступит, мы будем выходить на край, и решать вопрос совместно с краем", – пояснил Александр Крук.

О том, почему на на месте Речного вокзала не нужно строить ЖК, читайте в нашем большом материале.

А если "Селф" не разрешит оставлять пристань?

Тогда власти будут искать новое место для посадки и высадки пассажиров. Директор речпорта уверен, что до этого не дойдет. По информации amic.ru, "Селф" ведут переговоры с Минтрансом края о том, чтобы "приютить" речную отрасль под окнами своей будущей высотки.

"Это единственное удобное для пассажиров место для посадки и высадки. Есть примеры в российских городах, когда жилая застройка и речпорт находятся в комплексе. Я думаю, что надо предусмотреть на первых этажах зону для использования в качестве зала ожидания. Но, наверное, не один "Селф" решает, город тоже заинтересован. Я думаю, часть территории надо оставить под общественные мероприятия. Новый объект должен гармонично сочетаться с существующей застройкой", – добавил Александр Крук.

А можно ли перенести Речной вокзал?

Еще в конце 2020 года архитекторы и специалисты рассуждали, куда теоретически можно перенести пристань для теплоходов. Большинство сходились на том, что нынешнее расположение Речного вокзала – идеальное. Член Союза архитекторов России Алексей Квасов утверждал, что при возведении жилого дома горожане лишатся едва ли не единственного благоустроенного подхода к Оби. В качестве альтернативы эксперт предложил территорию барнаульского Ковша (старый речной порт, заводь в акватории Оби, – прим. ред.) Перенести пристань также предлагали вверх по течению Оби рядом с набережной и Нагорным парком. Однако это технически невозможно: в этом месте слишком крутые склоны.

Александр Крук пояснил, что в Ковш просто не смогут заплыть теплоходы. Там мель и не очень удобная зона для посадки и высадки пассажиров, нет остановочных пунктов.

А речной флот пользуется популярностью в Барнауле?

Да. И даже большой. Сегодня в столице края корабли регулярно ходят в Рассказиху, Барсуково, Кукуйск и в другие населенные пункты. Кроме того, существуют экскурсионные маршруты. Ежегодно по Оби перевозят десятки тысяч пассажиров. Их доставляют на 46 кораблях.

В прошлом году флот пополнился на шесть единиц – это два плавкрана, одна баржа-площадка, один буксирный теплоход, один земснаряд и один путейский теплоход.

В период навигации 2020 года Алтайский край по рекам перевез 900 тысяч тонн грузов. Это примерно как если 35 тысяч грузовиков проехали бы по трассам края. Благодаря навигации на ремонте дорог удалось сэкономить около 900 миллионов рублей. В 2021-м году в краевом Минтрансе рассчитывают увеличить перевозки до 1 миллиона тонн.

Кстати, осенью 2019 года на теплоходе прошло большое заседание о судьбе речного флота в Алтайском крае. Его участники пришли к выводу, что в 90-е годы отрасль практически умерла и ее необходимо восстанавливать. Однако большинство техники уже устарело. Кораблям больше 50 лет и их ремонтировали по несколько раз.

Что известно о застройке Речного вокзала компанией "Селф"

Застройщик планирует уже в ближайшее время на одном из самых популярных у жителей мест города возвести высотку. Эксперты считают, что вопреки коммерческим интересам нового собственника Речной вокзал нужно оставить общественным местом.