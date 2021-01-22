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Новости

Барнаульский водоканал оштрафовали на 300 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Правомерность штрафа подтвердил суд
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени подтвердил правомерность штрафа в размере 300 тысяч рублей, наложенного на ООО "Барнаульский водоканал" за незаконную проверку предпринимателя.

"Алтайским краевым УФАС России установлено, что ресурсоснабжающая организация без надлежащего уведомления провела проверку прибора учета абонента и обнаружила отсутствие контрольной пломбы, – рассказали amic.ru в пресс-службе УФАС России по Алтайскому краю. – По итогам проверки составлен акт контрольного обследования и выставлен счет абоненту более чем на 200 тысяч рублей".

Бизнесмен пожаловался антимонопольщикам, которые установили, что сотрудники водоканала не должны были  проводить проверку без предупреждения потребителя, так как он имеет право на присутствие в контрольных мероприятиях.

В виду того, что барнаульский водоканал доминирует на рынке водоснабжения и водоотведения, против него составили протокол по ч. 1 ст. 10 "О защите конкуренции".

Ресурсоснабжающая организация постаралась оспорить штраф, но судья подтвердил правомерность решения антимонопольщиков.

Ранее amic.ru писал, что ФАС России подготовила и согласовала все необходимые нормативно-правовые документы, чтобы добиться снижения цен на социально значимые продукты питания.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.01.2021 13:01
1

Такую практику надо применять ко всем ресурсоснабжающим организациям, а то этих трогать нельзя (простим), этим минималку выпишем, а по этому обращению - да замылим его загоняем по инстанциям, благо законодательство позволяет послать далеко и на долго.

22.01.2021 13:09
- гость -

особенно горсеть беспределит.

22.01.2021 13:11
- гость -

Значит вор - гни да ещё и обогатится за наш счёт . Не забывайте , что плату за сворованый ресурс деньги взыщут с добросовестных плательщиков . Не слишком ли гуманно поступил суд ? Ворам теперь везде у нас дорога .

22.01.2021 13:29
- гость -

22.01.2021 13:11
- гость -

А счего это решили что там что-то своровали? Может проверяльщики сами пломбу отломали никтож не контролировал их?

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