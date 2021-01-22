Барнаульский водоканал оштрафовали на 300 тысяч рублей

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени подтвердил правомерность штрафа в размере 300 тысяч рублей, наложенного на ООО "Барнаульский водоканал" за незаконную проверку предпринимателя.

"Алтайским краевым УФАС России установлено, что ресурсоснабжающая организация без надлежащего уведомления провела проверку прибора учета абонента и обнаружила отсутствие контрольной пломбы, – рассказали amic.ru в пресс-службе УФАС России по Алтайскому краю. – По итогам проверки составлен акт контрольного обследования и выставлен счет абоненту более чем на 200 тысяч рублей".

Бизнесмен пожаловался антимонопольщикам, которые установили, что сотрудники водоканала не должны были проводить проверку без предупреждения потребителя, так как он имеет право на присутствие в контрольных мероприятиях.

В виду того, что барнаульский водоканал доминирует на рынке водоснабжения и водоотведения, против него составили протокол по ч. 1 ст. 10 "О защите конкуренции".

Ресурсоснабжающая организация постаралась оспорить штраф, но судья подтвердил правомерность решения антимонопольщиков.

Ранее amic.ru писал, что ФАС России подготовила и согласовала все необходимые нормативно-правовые документы, чтобы добиться снижения цен на социально значимые продукты питания.