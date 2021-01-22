Житель Алтайского края устроил незаконную охоту на косулю и попался полиции

Полицейские задержали жителя Алтайского края, подозреваемого в незаконной охоте на косулю. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, к правоохранителям обратился сотрудник охотнадзора, который в четырех километрах от поселка Добровольского Суетского района нашел место отстрела животного, а еще через 100 метров – место разделывания.

Оказалось, что косулю застрелил 62-летний житель поселка Михайловка Благовещенского района. Недавно мужчина купил снегоход, и чтобы его обкатать, отправился на охоту в сторону соседнего района.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий стало известно, что отстрел дикого животного сельчанин осуществил из зарегистрированного ружья, после чего, разделав тушу, забрал мясо косули домой. При этом мужчина не имел лицензии на отстрел. В ходе осмотра правоохранители изъяли у подозреваемого охотничье ружье и мясо косули", – рассказали в полиции.

Стражи порядка завели уголовное дело по статье "Незаконная охота". По предварительным данным, нанесенный мужчиной ущерб превышает 40 тысяч рублей.