Житель Алтайского края устроил незаконную охоту на косулю и попался полиции

Полицейские задержали жителя Алтайского края, подозреваемого в незаконной охоте на косулю. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, к правоохранителям обратился сотрудник охотнадзора, который в четырех километрах от поселка Добровольского Суетского района нашел место отстрела животного, а еще через 100 метров – место разделывания.
Оказалось, что косулю застрелил 62-летний житель поселка Михайловка Благовещенского района. Недавно мужчина купил снегоход, и чтобы его обкатать, отправился на охоту в сторону соседнего района.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий стало известно, что отстрел дикого животного сельчанин осуществил из зарегистрированного ружья, после чего, разделав тушу, забрал мясо косули домой. При этом мужчина не имел лицензии на отстрел. В ходе осмотра правоохранители изъяли у подозреваемого охотничье ружье и мясо косули", – рассказали в полиции.
Стражи порядка завели уголовное дело по статье "Незаконная охота". По предварительным данным, нанесенный мужчиной ущерб превышает 40 тысяч рублей.
Комментарии
Бедные косули их и так единицы остались , а человеко-зверь всё наубиваться-наиграться не может . И ведь не бедный пенс , есть деньги на снегоход и куплен явно для охоты .Конфисковать и ружьё и снегоход ,как средство для незаконной добычи .
еще б с ветролета долбил
как один известный охотник, почивший уже
слабо же ноженьками добыть зверя?
слабо...... урод
даже на коне не добыть ,
это ж надо выследить, попасть, разделать и тушу весом в 90 кг на себе нести
тут не на снегоходе гарцевать
Нифига у вас косули по 90 кг
Как можно стрелять в безвинное животное? Как рука поднялась? Охота - пережиток прошлого. На дворе 21 век, а не первобытный. Желаю, чтобы ему , убившему косулю. мясо на пользу не пошло. Посадить за убийство бы не мешало и снегоход изъять . Ну катался бы просто так, нет, надо убить. Жестокие все, кто убивает животных.
на волков бы поохотился, без снегохода
22.01.2021 13:37
- гость -
Нифига у вас косули по 90 кг
а у вас?
по 15 ?