Имущество барнаульского радиозавода продали за 30 млн рублей

Алтайский геофизический завод приобрел активы АО "Барнаульский радиозавод" за 32,3 млн рублей. Начальная стоимость имущества на торгах составляла 53,6 млн рублей, пишет "Коммерсант".

В лот вошли производственный корпус площадью 7,7 тыс. кв. м, объекты инженерной инфраструктуры, право аренды земельного участка на 11,6 тыс. кв. м, оборудование и техника.

Напомним, в конце апреля 2018 года Барнаульский радиозавод отметил 75 лет со времени образования. В этом же году налоговики подали заявление о признании должника банкротом.

Предприятие перенесли в краевой центр из Таджикистана в разгар Великой Отечественной войны.

В 1954 году завод приступил к серийному выпуску радиотрансляционной аппаратуры, которая была установлена в Доме радио Ленинграда, на стадионе "Лужники", на телестудии Варшавы. В 1956 году рабочие предприятия участвовали в сооружении телецентра в Барнауле.