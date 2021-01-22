Times узнала о планах Японии отменить Олимпийские игры

Британская газета Times утверждает, что правительство Японии ищет способ отмены Олимпиады этим летом "без потери лица". При этом власти страны хотят оставить за собой право провести Игры в Токио в будущем. По данным газеты, в японском правительстве никто не хочет объявлять об отмене первым, хотя есть общее мнение, что провести Олимпиаду в нынешних условиях будет очень сложно.

Кабмин поспешил опровергнуть сообщение Times. Как подчеркнул премьер Есихидэ Суга, Олимпиада должна стать символом победы человечества над коронавирусом, и в Токио работают над обеспечением безопасности участников.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что не собираются отменять летние Игры в Токио, которые перенесли с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавируса. По словам члена МОК Ричарда Паунда, в крайнем случае соревнования проведут без зрителей.