"Вопрос серьезный". Компания "Барнаулкапстрой" заморозила возведение двух ЖК

Компания "Барнаулкапстрой" остановила возведение двух жилых комплексов в краевой столице, и дальнейшую судьбу застройщика будет решать рабочая группа. Об этом во время пресс-конференции 22 января заявил руководитель государственной инспекции Алтайского края Олег Веремеинко.

"Надо консервировать"

Сейчас компания "Барнаулкапстрой" (БКС) работает на двух площадках. В трех домах жилого комплекса "Парковый" (ул. Парковая, 71) продано 116 квартир. Этот ЖК стал первым за Уралом объектом, который начали строить с использованием эскроу-счетов. В ЖК "Клевер-парк" (ул. Советской Армии, 83 и 83а) заключено 116 договоров долевого участия. По словам Олега Веремеинко, еще в декабре 2020-го на площадках были строители, однако в 2021-м работы так и не начались.

"Мы (Госинспекция Алтайского края – прим.ред.) вышли с инициативой к администрации Барнаула, которая является учредителем "Барнаулкапстрой", чтобы организовать рабочую группу с привлечением правоохранительных органов, прокуратуры, строительного сообщества края. Надо понимать, что там происходит на самом деле. Общую финансовую деятельность предприятия мы не отслеживаем. Это серьезный вопрос. Мы предупредили администрацию (несколько дней назад я подписал письмо) если работы не будут вестись более полугода, стройку надо консервировать. Но первичной опрос – достройка этих многоквартирных домов", – отмечает Олег Веремеинко.

В ноябре 2020 года руководитель "Барнаулкапстрой" объяснял корреспонденту amic.ru: компания поставила работы на "паузу", потому что не может найти нового подрядчика.

Дело в том, что возведением "Клевер-парка" и "Паркового" занималась компаняи "Сибресурс". Эта фирма была партнером БКС последние четыре года. Но после того, как "Барнаулкапстрой" расторг договор с "Сибресурсом" из-за затянувшегося строительства дома на Павловском тракте, 291, подрядчик бросил работы и на остальных объектах. При этом якобы компания получила авансовый платеж, но не отработала его. Сейчас этот факт "Барнаулкапстрой" доказывает в суде.

Застройщик говорит и о планах отдать ЖК "Клевер-парк" другой компании, которая смогла бы завершить проект. Однако в 2020-м желающих забрать площадку не было.

"Мы сейчас ищем инвестора, самим пока тяжело продолжать строительство теми темпами, которыми бы хотелось. Пока строительство не идет, квартиры мы не продаем, чтобы не было обманутых дольщиков. Как только найдем инвестора, так сразу начнем ускоренно продавать", – отмечал Сергей Шумов.

Что известно про "Барнаулкапстрой"

Проблемы преследуют "Барнаулкапстрой" уже несколько лет. Компания несколько раз переносила сдачу дома на Павловском тракте, 291 (ЖК "Олимпийский") из-за изменений в проектную документацию и недостаточного финансирования объекта. Дом должны были завершить в 2018 году, но первый и второй подъезд сдали лишь в феврале 2020 года. Жильцы третьего и четвертого подъездов до сих пор ждут заселения. Глава города Вячеслав Франк в феврале 2020 года пояснил: "Сибресурсу" не хватает на завершение работ 20 млн рублей.

Деньги так и не нашли, поэтому мэрия расторгла контакт с подрядчиком и пригласила другого инвестора для строительства дома. Им стал Андрей Комяков, руководитель "Строительной перспективы". Он вложил в достройку объекта почти 70 млн рублей. После этого "Барнаулкапстрой", в котором сменился руководитель (прежнего гендиректора Александра Канакова задержали по подозрению в получении взятки), подал в суд на экс-партнера и потребовал вернуть почти 70 млн рублей.

Осенью 2020 года "Барнаулкапстрой" передал "Строительной перспективе" в счет долга два земельных участка, на которых сам планировал возводить дома.