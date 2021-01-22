Трое неизвестных напали на лидера алтайской ячейки ЛДПР в Барнауле Максима Крайна

Координатор алтайского реготделения ЛДПР в Алтайском крае Максим Крайн заявил о том, что на него напали три человека в Барнауле, сообщает "Политсибру".

Лидер местной ячейки партии выходил из штаб-квартиры либерал-демократов в краевой столице, когда к нему направились трое агрессивно настроенных людей и "предприняли попытку напасть на него".

Довести до конца плохие намерения не удалось, так как вслед за Крайном вышли другие работники аппарата и спугнули злоумышленников.

Крайн уже написал заявление в полицию. Правоохранители проводят разбирательство по факту случившегося.

Ранее amic.ru писал, что у Крайна выявили коронавирус. По его словам, о диагнозе он узнал 8 октября, но ушел на самоизоляцию значительно раньше – когда проявились первые признаки заболевания.