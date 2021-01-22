В Башкирии предотвратили теракт

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства 22 января.

Отмечается, что задержанный – гражданин России 1995 года рождения. По заданию сирийских террористов он подготавливался к вооруженному нападению на правоохранителей.

Во время обыска у мужчины обнаружили тайник с оружием и элементами самодельной взрывчатки. В его гаджетах также была переписка с эмиссарами запрещенной в России террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам", которые высылали ему необходимые инструкции.

Личность подозреваемого в интересах следствия не раскрывается. Процессуальное решение еще не принято.