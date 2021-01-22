Bloomberg: Навального хотят отправить в колонию на 12 лет

Российские правоохранительные органы будут требовать длительного заключения для блогера Алексея Навального, которого ранее арестовали на 30 суток, утверждают журналисты Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
Как пишет американское издание, суммарно подсудимому грозит 13,5 года, из которых год Навальный уже провел в СИЗО, следовательно, останется отсидеть 12,5.
2,5 года из этого срока – это наказание по делу компании "Ив Роше", которое по требованию ФСИН России из условного превращают в реальное за нарушение условий, в частности неявку в органы в установленные сроки.
Еще 10 лет заключения грозит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи подозревают блогера в растрате средств некоммерческих фондов.
По данным следствия, для нужд ряда организаций, в том числе Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом), Фонда поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонда правового обеспечения граждан и других, собрали пожертвования в размере 588 млн рублей.
Средства "предназначались исключительно" на цели данных организаций, однако Навальный, выступая фактическим руководителем, потратил более 356 млн рублей "на личные цели", в том числе на отдых и покупку имущества, утверждают в СК.
Как ранее писал amic.ru, в середине декабря Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в его поездках и якобы готовили его убийство.
Уже после возвращения в Россию и ареста вышло новое расследование о "дворце для Путина". Ныне арестованный борец с коррупцией утверждает, что на постройку и обустройство зданий, виноградных плантаций и организацию производства вина на этой территории якобы потратили около 100 млрд рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.
Комментарии
Ух и не нравится же правда власти.
Да кому этот шрек нужен? Носятся с ним.. Задолбали уже!
Убить не получилось, теперь посадить пробуют.
Носятся с ним потому что он расследовал факты коррупции, потому и арестовали. Воровство требует тишины. Почему это важно? потому что воруют у вас и у меня.
Навальный расследует преступления, коррупцию и воровство вождя и его братков - защищает наши интересы, за это его пытались убить, а теперь решили добить...
как ходорковского. Сначала компанию отжали, начал сопротивляться - посадили. Тоже, наверное, убить не получилсось
Всего 12?
Ассанжа на пожизненное или еще хуже хотят "проклятые демократы из-за океана"
ошибка не "якобы готовили", а "попытались совершить"
Это когда персонаж сидел в СИЗО?Причём целый год.
Три года и три месяца восемь фсб-шников по приказу Путина сопровождали объект, чтобы отравить боевым армейским отравляющим веществом нервно-паралитического действия.Наконец,улучив момент,траванули.Но объект выжил потому что много бегал.
дворец в опасности, у деда паника
кто-то до сих пор этого шоумена считает борцом за народ?
Обыватель, а вы до сих пор верите- пока я президент повышения пенсионного возраста не будет?
пока я президент повышения пенсионного возраста не будет?
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Так он давно уже не президент, а захватчик власти.
А что, я Путина хвалил что ли? Или кого-то еще? Или вы думаете, что минус одного - это автоматом плюс его противнику? Нет, это так не работает