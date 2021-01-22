Bloomberg: Навального хотят отправить в колонию на 12 лет

Российские правоохранительные органы будут требовать длительного заключения для блогера Алексея Навального, которого ранее арестовали на 30 суток, утверждают журналисты Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Как пишет американское издание, суммарно подсудимому грозит 13,5 года, из которых год Навальный уже провел в СИЗО, следовательно, останется отсидеть 12,5.

2,5 года из этого срока – это наказание по делу компании "Ив Роше", которое по требованию ФСИН России из условного превращают в реальное за нарушение условий, в частности неявку в органы в установленные сроки.

Еще 10 лет заключения грозит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи подозревают блогера в растрате средств некоммерческих фондов.

По данным следствия, для нужд ряда организаций, в том числе Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом), Фонда поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонда правового обеспечения граждан и других, собрали пожертвования в размере 588 млн рублей.

Средства "предназначались исключительно" на цели данных организаций, однако Навальный, выступая фактическим руководителем, потратил более 356 млн рублей "на личные цели", в том числе на отдых и покупку имущества, утверждают в СК.

Как ранее писал amic.ru, в середине декабря Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в его поездках и якобы готовили его убийство.

Уже после возвращения в Россию и ареста вышло новое расследование о "дворце для Путина". Ныне арестованный борец с коррупцией утверждает, что на постройку и обустройство зданий, виноградных плантаций и организацию производства вина на этой территории якобы потратили около 100 млрд рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.