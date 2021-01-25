Сеть атакует. "Холидей" придумал новые способы, как "ободрать" алтайских бизнесменов

Разоренная новосибирская сеть "Холидей" продолжает атаки на алтайских предпринимателей. Больше года назад, в декабре 2019-го, компания подала иски к 2,5 тысячи поставщиков и производителей по всей России. Ретейлер рассчитывал вернуть 230 млн рублей за товар, который получил от партнеров и давно продал. Сейчас же "Холидей" втянул в суды арендодателей, которые сдавали сети помещения под магазины, а также поставщиков, чью продукцию супермаркеты предлагали покупателям со скидкой. Amic.ru поговорил с бизнесменами и юристами и узнал, как сеть провернула такие схемы, и могут ли компании победить и в этой "войне".

Вновь "козлы отпущения"

В 2017 году в здании "Эко-ярмарки "ВДНХ" (ул. Взлетная, 2к, ООО "Ярмарка") заработал магазин "Холди Дискаунтер". Он был одним из самых больших супермаркетов сети в Барнауле – более тысячи "квадратов". Помещение для торговой точки у "Ярмарки" арендовало ООО "Компания Холидей", руководит которой Николай Скороходов. Но летом 2018 года новосибирская сеть решила перевести весь бизнес на другую фирму – ООО "НСК Холди". Она также принадлежит Скороходову и входит в группу компаний (ГК) "Холидей".

Владельцы "Эко-ярмарки" переделали договоры аренды на нового собственника и отправили в головной офис сети на согласование. Пока шло переоформление – в июне и июле 2018 года – за помещение в здании ярмарки платило ООО "Компания Холидей". Затем эта обязанность перешла к "НСК Холди".

В августе 2018 года собственник группы компаний "Холидей" Николай Скороходов так объяснял РБК перевод торгового бизнеса на "НСК Холди":

"Мы вывели операционный бизнес за периметр ООО "Компания Холидей". Это распространенная практика, когда в рамках группы компаний одни ведут операционный бизнес, а другие являются держателями активов, прежде всего – недвижимости. Чтобы избежать кривотолков, хочу внести ясность: все наши обязательства сохраняются в полном объеме. Как и "Холидей", "НСК Холди" будет исполнять обязательства по аренде, зарплате, налогам, а также текущие обязательства перед поставщиками".

Однако в декабре 2020 года "Компания Холидей" неожиданно для алтайских бизнесменов потребовала вернуть деньги, которые фирма платила за "переходный" период (когда шло переоформление на "НСК Холди"). "Эко-ярмарка" оказалась должна сети 408 тыс. рублей. Еще 60 тыс. рублей "Холидей" хочет получить в виде процентов за пользование этими деньгами с 2018 по 2020 год.

Представители "Эко-ярмарки" недоумевают: они и представить не могли, что такое вообще возможно. Думали – это лишь небольшая формальность: какая разница, кто платит за аренду, ведь обе фирмы входят в ГК "Холидей".

"Когда "Компания Холидей" платила за промежуточный период, она нигде не написала, что передает деньги за "НСК Холди". Поэтому сейчас сеть утверждает, что заплатили за "левую" компанию, и просит вернуть деньги назад. Хотя, по сути, это одна и та же фирма, у них один и тот же собственник. В июне и июле, пока шло переоформление, товар в магазине продавала ООО "Компания Холидей". Эта информация есть в чеках, которые они отбивали покупателям. Эти чеки мы уже предоставили как доказательства в суд", – прокомментировал amic.ru представитель "Эко-ярмарки".

По его словам, юристы организации, которые изучили претензии новосибирской сети, "скрипят зубами": закон формально на стороне новосибирского ретейлера.

"Мы должны "Компании Холидей", а "НСК Холди" должны нам. Потому что получается, что они не заплатили нам за два месяца. Проблема в том, что сегодня нет ни одного представителя "Холидея", к кому можно было обратиться за разъяснением, уточнить. Но нет никого, кто бы мог подтвердить, что была такая договоренность с сетью", – говорит представитель "Эко-ярмарки "ВДНХ".

Объединить усилия

Иски о возврате арендных платежей получили около 15 алтайских предпринимателей в Белокурихе, Бийске, Славгороде, Павловске, Ключах и Кулунде. Суммы претензий – от 20 тысяч до нескольких миллионов рублей. Пока максимальный размер "долга" у барнаульского ООО "Титан" – 13 млн рублей.

В "Опоре России" (общественная организация, помогает малому и среднему бизнесу), к специалистам которой amic.ru обратился за комментариями, отметили, что о подобной схеме слышат впервые. Хотя именно эта структура сейчас поддерживает сибирских предпринимателей в борьбе с ретейлером.

"В Новосибирске от бизнесменов мы не получали информацию, что "Холидей" ввязался еще и в арендные правоотношения. Может быть, пытаются самостоятельно разобраться с проблемой, надеются, что это ошибка", – сообщила amic.ru руководитель бюро по защите прав предпринимателей новосибирского отделения "Опора России", юрист Наталья Пинигина.

Хотя, по ее словам, если алтайские арендодатели отнесутся к проблеме несерьезно и проиграют суд "Компании Холидей", то получить деньги от "НСК Холди" уже не смогут: фирма, по информации российского справочника организаций rusprofile.ru, находится в процессе банкротства.

Поэтому сейчас бизнесмены должны доказать, что действия новосибирской сети – это "профессиональное вымогательство", которое вредит предпринимателям, утверждает юрист.

"По большому счету, ГК "Холидей" – это одна группа лиц. Все компании фактически аффилированы, пусть и юридически там есть некоторые нюансы. Сейчас алтайским предпринимателям нужно формировать единую правовую позицию как с точки зрения гражданско-правовой защиты, так и в плане проведения доследственных проверок. В этой ситуации должны разобраться правоохранительные органы: на что все-таки направлен умысел компании", – говорит Наталья Пинигина.

Сейчас алтайские предприниматели должны объединять усилия, встречаться, обсуждать – делать все, чтобы привлечь внимание к проблеме, и показать, что она затронула интересы многих компаний, отмечает юрист.

"Нужно смотреть, одинаковы ли претензии к арендодателям. Но оценку нужно делать системно, одинаково. Иначе возможны и разные решения по искам: один суд встанет на сторону "Холидея", другой – на сторону предпринимателя. Вот и приходится потом как-то направлять все дела в одно русло. Мы готовы подключиться. Если нужна наша консультационная помощь, то мы ее окажем", – говорит представитель "Опоры России".

Попытка "вытащить" деньги

Еще об одной схеме "Холидея" не знают (пока) алтайские бизнесмены, зато с ней столкнулись новосибирские компании. 20 января в "Опору России" обратилась сибирская фирма, которая заявила: "Холидей" через суд пытается вернуть с нее маркетинговые премии. Наталья Пинигина объясняет: речь идет о ситуации, когда сеть продает товар поставщика по акции, с "желтым ценником", то есть со скидкой.

"Многие предприниматели, поставлявшие в магазины "Холидея" товар, участвовали в маркетинговых акциях компании. Сеть снижает цену определенного товара, например, на 20%. Эти 20% ей должен компенсировать поставщик, так как ретейлер недополучил прибыль. Для упрощения механизма расчета "Холидей" составлял акты взаимозачета, по которому сети возвращали 20% не деньгами, а новым товаром", – говорит юрист.

Сейчас же ретейлер настаивает, чтобы предприниматели вернули ей 20% деньгами. Якобы акты взаимозачетов были составлены неверно. Важно понимать, что акции могли происходить еженедельно, на протяжении нескольких лет, в магазинах по всей Сибири. Поэтому речь идет о миллионах рублей. Товар, который "Холидей" получил по актам взаимозачета, он, естественно, вернуть не может, так как давно продал.

"Это очередная попытка "вытащить" живые деньги. Все поставщики-производители, кто еще на плаву, имеют средства, потому что ведут свою деятельность. С них очень легко взыскать денежные средства. Поэтому мы будем отслеживать это дело и продумывать стратегию, как будем отбиваться", – говорит юрист.

"Константа" спасена

О новых схемах "Холидея" Наталья Пинигина предупредила сибирских бизнесменов и юристов на круглом столе, который прошел 21 января 2021 года в Новосибирске. На нем эксперты обсуждали, как продвигаются дела поставщиков, которые уже более года судятся с "Холидей Маркетингом".

Напомним, производителей, которые реализовывали через сеть свои товары, обвиняют в неправомерном использовании торговых марок "Холидей Маркетинг" (один из учредителей Николай Скороходов – тот же, что у ООО "Компания Холидей").

Одной из первых в Сибири иск о нарушении авторского права получила алтайская фирма "Константа". Она поставляла в магазины "Холидей" детскую одежду под брендом "Игрята", заключив договор о сотрудничестве с ООО "Компания Холидей". Эта фирма сама предложила "Константе" использовать бренд "Игрята" и даже разработала упаковку, логотип, контролировала качество товара.

Но в 2018 году, по словам предпринимателей, "Компания Холидей" передала права на марку "Игрята" другому юрлицу – "Холидей Маркетингу". Эта организация, став новым собственником бренда, заявила, что "Константа" не заключала с ней договор на использование торговой марки. Значит, алтайская компания (как и другие поставщики) якобы незаконно пользовалась их интеллектуальной собственностью.

Арбитражный суд Алтайского края и Апелляционный суд встали на сторону "Холидей Маркетинга". Все сибирские предпринимали, получившие аналогичные иски, хватались за голову: если "Константа" проиграет и в Кассационном суде, это станет судебным прецедентом, и всем остальным поставщикам добиться справедливости будет практически невозможно.

Однако в "разборках" "Константы" и "Холидей Маркетинга" 21 января 2021 года произошел переломный момент: суд по интеллектуальным правам вернул дело в первую инстанцию, то есть в Арбитражный суд Алтайского края.

Из решения Суда по интеллектуальным правам:

Решение Арбитражного суда Алтайского края от 16.03.2020 по делу № А03-14732/2019 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2020 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Алтайского края.

Сибирские компании твердо решили: они будут подавать встречные судебные иски. "Обвинить в поставке контрафакта – это очень серьезно для предпринимателя", – добавила Наталья Пинигина.

Бизнесмены также будут добиваться, чтобы "атаками" "Холидея" занималась генеральная прокуратура России. В ГУ МВД России по Новосибирской области и Алтайскому краю такую работу проводят.

"Сейчас в отношении "Холидея" идут доследственные мероприятия по факту незаконных уголовно-наказуемых деяний: на мой взгляд, в действиях компании просматривается злоупотребление правом. Мы надеемся, будут возбуждены уголовные дела. Тогда, даже если "Холидей" выиграет в судах, закон будет на стороне предпринимателей. План у нас есть, правовой механизм есть, правовая позиция есть. Результаты, надеюсь, при таких усилиях должны быть положительные", – говорит юрист.

Справка

ГК "Холидей" была создана в 2000 году в Новосибирске, она владела сетью продуктовых супермаркетов по всей Сибири, насчитывавшей около 300 магазинов. Конкурсное производство в компании было введено в феврале прошлого года. Требования кредиторов, основным из которых стал Альфа-Банк, составили около 16 млрд рублей.