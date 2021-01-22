СК завел дело из-за гибели инженера в алтайском театре Музкомедии

Уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" возбуждено после гибели рабочего в театре Музыкальной комедии в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел днем 16 декабря прошлого года. Тогда инженер подключал гирлянды в фойе второго этажа с помощью строительной вышки. Не имея страховочного снаряжения, мужчина упал с пятиметровой высоты на пол. С множественными переломами его доставили в больницу, где пострадавший впоследствии скончался.

Следователи назначили судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее очевидцы сообщали, что пожилая женщина выпала из окна многоэтажки в Барнауле. На месте работали медики.