Жителей Алтайского края предупредили о морозах до -42°С

Региональное управление МЧС России предупреждает жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий в выходные дни. Из прогноза синоптиков следует, что особенно холодными будут ночи на 25 и 26 января.

В эти дни температура воздуха может опускаться до -42°С. В воскресенье будет немного теплее, но все равно морозно – до -33°С.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями, возможно возникновение ЧС и происшествий, обусловленных возникновением аварий на объектах ЖКХ, случаи выхода из строя отдельных участков теплотрасс и трубопроводов", – уточнили в ведомстве.

В связи с таким прогнозом жителям и гостям региона рекомендуют не пренебрегать правилами безопасности.

Пешеходам следует носить теплую одежду и головные уборы, а также отказываться от потребления спиртного. Водителям рекомендуют не отправляться в дальние поездки.