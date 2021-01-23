Главный алтайский арт-критик выступил за строительство корпуса АлтГУ на Сахарова

Известный арт-критик, драматург, писатель и журналист Вадим Климов высказался о строительстве нового корпуса АлтГУ на части сквера на площади Сахарова. По мнению Климова, активистам, выступающим против застройки данного участка, необходимо больше уделять внимания парковым зонам, а архитектуру оставить специалистам. Критик уверен, что центр города должен меняться и застраиваться современными зданиями. В качестве примера журналист привел здание "Под шпилем" на площади Октября. При его возведении часть жителей Барнаула выступали против, а сейчас оно превратилось в главный символ города.

"Я за новый корпус, а "зеленым" надо больше обращать внимание на парковые зоны и дворовые насаждения. В городе Барнауле есть своя архитектурная история. Кому то жалко исторические дома и не нравится квартальная застройка на выселках. Многие хотели бы жить в центре города, но чтобы в нем никого не было. Кому то точечная застройка кажется убожеством, а кто-то не может смотреть на частный сектор в центре. Всегда существовал конфликт между заказчиками, архитекторами и строителями. Даже в советское время хрущевки, девятки и Черемушки обсуждали в фильмах и после бани. Я знаю старых людей, они рассказывали, что когда построили Дом под шпилем, казалось, это московское страшилище испортит архитектурный ансамбль площади. А теперь это символ города", – написал Климов в своем канале в "Яндекс-дзен".

По мнению журналиста и писателя, новый корпус поможет закрыть вид на высотку, которая "торчит" из-за левого крыла администрации края (если смотреть с площади Свободы).

Как неоднократно писал amic.ru, уже несколько лет АлтГУ разрабатывает проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула.

В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр города, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.

Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем большом материале.