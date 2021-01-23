Суббота, 23 Январь, 09:29

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,36
€ 90,41
-13°


3677352 +21513
Обь
-8см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеГород. Слушай!Новый корпус АлтГУ
Новости

Главный алтайский арт-критик выступил за строительство корпуса АлтГУ на Сахарова

, ИА "Амител"
Вадим Климов высказался о грандиозной проекте на месте сквера в Барнауле
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Известный арт-критик, драматург, писатель и журналист Вадим Климов высказался о строительстве нового корпуса АлтГУ на части сквера на площади Сахарова. По мнению Климова, активистам, выступающим против застройки данного участка, необходимо больше уделять внимания парковым зонам, а архитектуру оставить специалистам. Критик уверен, что центр города должен меняться и застраиваться современными зданиями. В качестве примера журналист привел здание "Под шпилем" на площади Октября. При его возведении часть жителей Барнаула выступали против, а сейчас оно превратилось в главный символ города.

"Я за новый корпус, а "зеленым" надо больше обращать внимание на парковые зоны и дворовые насаждения. В городе Барнауле есть своя архитектурная история. Кому то жалко исторические дома и не нравится квартальная застройка на выселках. Многие хотели бы жить в центре города, но чтобы в нем никого не было. Кому то точечная застройка кажется убожеством, а кто-то не может смотреть на частный сектор в центре. Всегда существовал конфликт между заказчиками, архитекторами и строителями. Даже в советское время хрущевки, девятки и Черемушки обсуждали в фильмах и после бани. Я знаю старых людей, они рассказывали, что когда построили Дом под шпилем, казалось, это московское страшилище испортит архитектурный ансамбль площади. А теперь это символ города", – написал Климов в своем канале в "Яндекс-дзен".

По мнению журналиста и писателя, новый корпус поможет закрыть вид на высотку, которая "торчит" из-за левого крыла администрации края (если смотреть с площади Свободы).

Как неоднократно писал amic.ru, уже несколько лет АлтГУ разрабатывает проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула.

В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр города, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.

Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем большом материале.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Новый корпус АлтГУ
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

23.01.2021 08:33
тю!

Вадим Климов высказался о грандиозной проекте

Н-дя... проекта, действительно, грандиозная, однако...

23.01.2021 08:36
- гость -

вадим, завязывай с алкоголем

23.01.2021 08:39
Пионер

Главный алтайский арт-критик

О как.

23.01.2021 08:59
гость

только за деньги можно нести подобный бред

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
09:21
И пяти лет не прошло. В Барнауле нашли инвесторов для двух домов-долгостроев 0
08:51
Жительница Барнаула хотела продать гараж и осталась без денег 0
08:24
В Барнауле на Привокзальном рынке снесли первые киоски 4
07:50
Взбрело в голову пойти на митинг. Что делать, если вас задержали? 23
07:36
Главный алтайский арт-критик выступил за строительство корпуса АлтГУ на Сахарова 4
07:11
Дежурные группы в детсадах Барнаула закрыли до конца года 1
06:36
Какое значение имеют сны на 23 января и что нужно увидеть, чтобы дожить до 100 лет 0
06:03
Метели, снег и небольшой мороз. Прогноз погоды в Алтайском крае на 23 января 0
23:55
Такой день. Отставка главы Октябрьского района Барнаула и критика вокзала в Тягуне 0
23:32
СКР возбудил уголовное дело о вовлечении детей в акции протеста 2
23:11
Барнаульца будут судить за дачу взятки полицейскому 0
22:59
Застройщики Алтайского края сократили объемы строительства 0
22:33
Михаил Мурашко заявил о международном признании вакцины "Спутник V" 1
22:09
Даниил Бессарабов призвал родителей оградить детей от "циничных манипуляций" 27
21:54
Житель Алтайского края пойдет под суд за убийство матери и хранение 1,1 кг марихуаны 0
21:34
Соцсети: Водитель барнаульской маршрутки обматерил ребенка из-за трех рублей 5
21:11
Умерла актриса из сериала "Остаться в живых" 1
20:48
ГИБДД предупреждают о непогоде водителей Алтайского края 0
20:30
В Алтайском крае женщину осудят за ложное обвинение знакомого в изнасиловании 2
20:05
Пенсионерка вручную чистит снег на 300-метровой дороге в Барнауле 4
19:46
"Показать, как он меня бьет?" Правда ли, что Бузова и Манукян расстались? 7
19:39
Похитителя церковных пожертвований задержали на родине Шукшина 0
19:15
Песков назвал расследование о "дворце для Путина" "качественной клюквой" 13
18:46
149 снегоуборочных машин будут работать на улицах Барнаула в ночь на 23 января 0
18:26
Два человека погибли при взрыве на нефтепредприятии в Татарстане 0
18:02
Барнаул встал в девятибалльных пробках 0
17:52
Шукшинские кустарники уничтожили при уборке снега в Барнауле 3
17:41
Жителей Алтайского края предупредили о морозах до -42°С 1
17:28
СК завел дело из-за гибели инженера в алтайском театре Музкомедии 2
17:15
"Не из-за клиентов". В аваркоме назвали причину потасовки сотрудников в Барнауле 2
17:04
"Нас больше нет". Ольга Бузова рассталась с бойфрендом 2
16:52
Около 40 человек эвакуировали при пожаре в подвале жилой девятиэтажки в Барнауле 0
16:41
В Новосибирске задержали главу штаба Алексея Навального 16
16:30
Британцев поразили юные сибиряки, закаливающиеся при -25 градусах 1
16:18
Прокуратура займется вопросом брошенных в аварийном доме жительниц Бийска 1
16:06
Глава Октябрьского района Барнаула покинул пост, не проработав на нем и трех месяцев 14
15:51
Новые физкультурно-оздоровительные комплексы появятся в двух районах Алтайского края 1
15:39
В России выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса 0
15:29
Bloomberg: Навального хотят отправить в колонию на 12 лет 25
15:16
Около 90 снегоуборочных машин чистят дороги Барнаула 22 января 0
15:05
Times узнала о планах Японии отменить Олимпийские игры 1
14:52
Родителей призывают не пускать детей на акции протеста в Барнауле 60
14:40
В Башкирии предотвратили теракт 1
14:28
Подросток, спасший котенка и потерявший руки, отсудил у "Алтайэнерго" 5 млн рублей 6
14:14
"Вопрос серьезный". Компания "Барнаулкапстрой" заморозила возведение двух ЖК 4
14:03
Задержание Навального, проблемы с отоплением и деревенский автобус. Главное за неделю 1
13:53
Трое неизвестных напали на лидера алтайской ячейки ЛДПР в Барнауле Максима Крайна 12
13:41
В Алтайском крае увеличат пособие на погребение 1
13:27
Имущество барнаульского радиозавода продали за 30 млн рублей 8
13:15
ВТБ выдал жителям Алтая более 2,6 млрд рублей по ипотеке с господдержкой  0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.