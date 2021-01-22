Два человека погибли при взрыве на нефтяной компании в Татарстане

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах" после гибели двух рабочих на территории ООО "МНКТ", сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По предварительным данным следователей, хлопок произошел во время пневматических испытаний емкости утром 22 января. В результате погибли двое рабочих 49 и 47 лет.

Еще один сотрудник нефтяного предприятия получил травмы. 47-летнего мужчину госпитализировали.

На месте происшествия работают правоохранители. Они выясняют все обстоятельства случившегося.