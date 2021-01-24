Иран до исламской революции 1979 года. Фото

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В период с 7 января 1978 года по 11 февраля 1979 года в Иране произошла революция, которая стала одним из ключевых событий XX века и имела огромное историческое значение для всего мира.

В ходе мятежа свергли шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, и в стране была установлена новая администрация, которую возглавил аятолла Хомейни. 1 апреля 1979-го, после проведенного референдума, появилась Исламская Республика Иран. Страна принципиально отвергала капитализм и коммунизм и противопоставляла им собственный, "исламский" путь развития. Революция коснулась всех сфер жизни. И особенно тяжело она отразилась на положении женщин, которые теперь должны жить по шариату.