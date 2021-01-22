ГИБДД предупреждают о непогоде водителей Алтайского края

Водителей в Алтайском крае призывают быть осторожнее в связи с ухудшением погодных условий 22 января и ночью 23 января. В регионе наблюдаются осадки и ветер с порывами до 14 метров в секунду. Синоптики предупредили, что ожидаются сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица.

В этой связи региональная Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой сохранять внимательность при управлении транспортом и неукоснительно соблюдать ПДД.

"Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных трассах Р-256 "Чуйский тракт" (в Первомайском и Красногорском районах), А-322 (в Рубцовском и Поспелихинском районах) и А-321 (в Кулундинском и Родинском районах), а также на дорогах местного значения в Змеиногорском и Чарышском районах", — уточнили в ведомстве.

При выборе скорости нужно учитывать не только ограничения для дороги, но и погодные условия. Также необходимо притормаживать перед пешеходными переходами, школами и остановками общественного транспорта.

Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге, рекомендуют звонить по телефонам: 8(3852) 50-75-12 ("Алтайавтодор"), 63-14-59 (Упрдор "Алтай"), 20-26-10 (Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС Алтайского края), 24-67-87 (Краевой центр медицины и катастроф), 39-35-86 (УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю), а также по единым номерам экстренных служб: 112, 101, 102 и 103.