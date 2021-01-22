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Такой день. Отставка главы Октябрьского района Барнаула и критика вокзала в Тягуне

, ИА "Амител"
Главное за 22 января
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 192 случая коронавируса. Выздоровели еще 153 человека, скончались – 15 пациентов.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк принял отставку Андрея Овсянникова, возглавлявшего Октябрьский район краевой столицы. На этом посту чиновник не проработал и трех месяцев.

Блогер-урбанист Илья Варламов резко раскритиковал капитальный ремонт железнодорожного вокзала на станции Тягун в Алтайском крае. По его словам, это было типовое милое советское здание, которое поразил "вирус евроремонта".

В родительских чатах Барнаула распространяют информацию о готовящихся провокациях на несогласованных митингах 23 января против ареста Алексея Навального. Взрослых просят оградить семью от опасности и не пускать детей на акции протеста.

Родственники погибшего в резонансной драке на Старом базаре подали иски на 35 млн рублей. Из этой суммы 15 млн рублей запросила мать Павла Рохлова, еще 20 млн рублей компенсации морального вреда намерена получить супруга убитого – по 10 млн рублей на себя и свою дочь.

На площади Сахарова в Барнауле появился мобильный пункт вакцинирования от коронавируса. Работать он будет до 29 января с 10:00 до 16:00.

Полицейские задержали подозреваемого в краже содержимого ящиков пожертвований прихожан храма на родине Шукшина. В общей сложности мужчина похитил более 10 тысяч рублей.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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