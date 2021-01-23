Метели, снег и небольшой мороз. Прогноз погоды в Алтайском крае на 23 января

В субботу, 23 января, в Алтайском крае установится ветреная погода с небольшим морозом.

По региону температура воздуха составит от -14 до -19 градусов, в предгорьях будет до -8 градусов. Местами небольшой, по югу умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица, а местами – снежные заносы. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле также будет холодно: столбики термометров в краевой столице покажут от -14 до -16 градусов. При этом временами ожидается небольшой снег, а на дорогах также будет скользко. При этом скорость ветра не превысит 8 м/с.