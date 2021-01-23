МВД привлечет к ответственности блогеров, которые срывали с себя полицейскую форму

МВД РФ планирует осудить блогеров, которые на камеру срывали с себя полицейскую форму. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт министерства.
"Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием граждан в полицейской форме являются фейковыми и постановочными. Участники съемок в органах внутренних дел не служат. Принимаются меры к их привлечению к административной ответственности", – сказано в сообщении.
Несколько молодых людей, которые сняли подобные ролики, уже обратились к пользователям соцсетей с извинениями и признали, что в полиции они не служат.
Ранее amic.ru писал о том, что следственные органы возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия в связи с распространением в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг.
Комментарии
Есть ещё честные люди и среди полицаев
Которые срывают с себя форму и отказываются идти против трудящихся
стандартный ход бунтарей: противопоставить народ и полицию. Уважать друг друга надо, и будет всем счастье
23.01.2021 10:51
- гость -
А с чего появляется негативное отношение граждан к полиции? Если полиция не будет сама противопоставлять себя против народа, то и никакие бунтари не смогут опорочить полицию в глазах граждан.
23.01.2021 11:00
- гость -
Что такое провокация ты знаешь, школота неразумная?
Выросло поколение ЕГЭ - онижедети яжематерей...
10.51:
Есть у вас знакомые в полиции?
У меня есть, и среди них и порядочные и непорядочные.
Есть у вас знакомые среди IT-шников, к примеру?
У меня есть, и среди них и порядочные и непорядочные.
Служба у них такая, обычные люди, бывает, конечно, профессиональное выгорание, не без этого. Негативное отношение всегда будет, ведь это аппарат подавления, не дает вести так, как тебе хочется.
23.01.2021 11:09
- гость -
Ты писей под одеялом играл, когда я уже из армии пришел! Так что молодой человек закрой свой ротик на котором еще молоко не обсохло! Про провокации я знаю поболее твоего! Ты дитятко хоть автомат то знаешь как держать или мама от армии отмазала???
23.01.2021 11:09
- гость -
Ну ка, нешколота объясни, когда силовик бьет женщину в грудь, которая даже сопротивления не оказывает, в чем провокация? Или ты так тут, абы вякнут?
23.01.2021 11:09
- гость -
А ты, якобы разумный знаешь, что выполнение преступных приказов - преступление, и полицаи могут эти преступные приказы не исполнять - если они конечно граждане страны и настоящие офицеры имеющие понятие о чести!
Эта банда, строящая дворцы при всеобщей нищете не вылазит из школ и вузов, оболванивая подростков, но если молодежь начинает прозревать - то их начинают преследовать!
навальнята, байденята, трампампята - один Х -
хайпануть и что-то там наварить.
Этим 3.14сам накрутят - поделом
хорош друг на друга ядом брызгать, никому от того не лучше
23.01.2021 11:40
- гость -
Вождь и его банда, в том числе такие прихлебатели как ты нам не друзья - вы преступники и будете судимы!!!
Е-мое, а бывшие соотечественники-то, ныне забугорные, как возбудились
23.01.2021 11:00
- гость -
Печально, специалист по писям, одеялам и ак, якобы отслуживший и уже без молока на губах, что ты так и остался школотой глупой.
23.01.2021 11:26
- гость -
"Ну ка, нешколота объясни, когда силовик бьет женщину в грудь, которая даже сопротивления не оказывает, в чем провокация? Или ты так тут, абы вякнут?" -
Вот прям в точку! Только не толкали женщину, а прям расстреляли в грудь, беспредельщики силовики в Капитолии. Никакой провокации не было, сплошная демократия!
Ровно, как и сто лет назад у провокаторов мысля одна - хапнуть, "взять все и поделить". А, что будет с ними и их семьями завтра, это уже не по уму.
23.01.2021 12:57
- гость -
Да - это ты верно заметил - эти провокаторы хапнули нефть и газ, строят дворцы за наши деньги, оставляя население страны в нищете, при это провоцируют население сваливая вину в своих преступлениях на Навального, который эти преступления разоблачает!!!