МВД привлечет к ответственности блогеров, которые срывали с себя полицейскую форму

МВД РФ планирует осудить блогеров, которые на камеру срывали с себя полицейскую форму. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт министерства.

"Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием граждан в полицейской форме являются фейковыми и постановочными. Участники съемок в органах внутренних дел не служат. Принимаются меры к их привлечению к административной ответственности", – сказано в сообщении.

Несколько молодых людей, которые сняли подобные ролики, уже обратились к пользователям соцсетей с извинениями и признали, что в полиции они не служат.

Ранее amic.ru писал о том, что следственные органы возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия в связи с распространением в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг.