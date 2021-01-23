Второй этап конкурса на соискание губернаторской премии пройдет в Алтайском крае

С 25 января по 5 февраля пройдет прием и регистрация конкурсных материалов на второй этап конкурса на соискание премии Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова. Об этом пишет официальный сайт Алтайского края.

Конкурс направлен на активизацию просветительской деятельности на селе, поощрение и развитие наставнической деятельности, поддержку талантливых педагогических работников, повышение их профессионального мастерства и престижа труда.

Документы для участия в конкурсе необходимо отправить в электронном виде (формат PDF) на электронную почту pr.konkurs22@yandex.ru. Также их нужно принести в печатном виде в вуз по адресу: Барнаул, проспект Социалистический, 60, кабинет 109.