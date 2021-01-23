Больше 3,1 млн россиян переболели коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 20 921 случай заражения коронавирусом. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число подтвержденных случаев инфекции достигло 3 698 273.

По суточному приросту первое место занял Санкт-Петербург (+3056), второе – Москва (+2668), третье – Московская область (+1121). Алтайский край, в котором выявили еще 193 случая заражения, находится на 35-м месте среди регионов страны.

Выздоровели еще 27 779 пациентов, общее число выписанных из больниц достигло 3 109 315 человек.

С подтвержденным коронавирусом скончались еще 559 жителей страны, всего за время пандемии зарегистрировано 3 109 315 летальных исходов.